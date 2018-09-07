Парк автомобілів поліції поповниться новенькими Mitsubishi Outlander PHEV, які правоохоронці отримають у рамках Кіотського протоколу.

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції 3 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Ніко Діамант" автомобілі спецпризначення підвищеної прохідності з плагін-гібридною силовою установкою на загальну суму 112,17 млн грн.

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Фірма поставить 83 кросовера підвищеної прохідності на базі Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) за 1,35 млн грн за штуку.

Зі спецобладнання на Mitsubishi Outlander PHEV буде встановлено сигнально-гучномовний пристрій (світлодіодна панель-балка з маяками червоного і синього кольору типу "Стріла118-54 LED-150"), автомобільна радіостанція (типу VertexStandartVX-2200), схеми та написи – "Поліція", "102", "0213".

В автосалонах Mitsubishi Outlander PHEV продають по 1,57 млн грн.

Після оприлюднення оголошення про купівлю автомобілів спецпризначення, "Прозорро" з'явилася пропозиція внести зміни в технічні характеристики, оскільки, на думку скаржника, мова йшла про дискримінаційні вимоги до учасників, що обмежує конкуренцію.

Зокрема, пропонувалося зменшити потужність двигунів, зменшити пробіг на акумуляторній батареі без використання палива з "від 30 км" до "від 3 км", змінити вимоги до підвіски, додати можливість зарядки автомобіля при роботі двигуна внутрішнього згоряння, до можливості "електричного" обігрівача додати "рідинний обігрівач".

Замовник більшість пропозицій відхилив, одночасно вніс зміни щодо підвіски і обігрівача. У відповіді Центру обслуговування підрозділів Нацполіції також говорилося, що закупівля гібридних авто проводиться в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій у рамках виконання Україною та Японією зобов'язань за Кіотським протоколом до рамкової конвенції ООН.