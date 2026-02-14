До Дня закоханих зробили Porsche Cayenne у рожевому карбоні

Компанія Larte Design, заснована у 2012 році, спеціалізується на дорогих аеродинамічних пакетах для люксових брендів. Цього разу об’єктом став третє покоління бензинового Cayenne — ще до появи повністю електричного наступника.

До речі вони виробляли Porsche та Mercedes-Benz, а тепер перейшли на військову техніку

11 елементів і жодної «наклейки»

Комплект Larte Edition складається з одинадцяти елементів. Серед них новий капот, передній спліттер, модифікована решітка, елементи бампера, декоративні вставки повітрозабірників, задній дифузор, спойлери на даху та кришці багажника, а також оздоблення вихлопної системи.

Усі деталі виготовлені з pre-preg карбону з CNC-обробкою та ручним фінішуванням. Виробник наголошує, що рожевий колір інтегрований у сам процес виготовлення. Тобто це не фарба зверху, а структура карбону, де пігмент і волокно формують єдину поверхню.

Компоненти виробляються на тих самих потужностях, що й деталі для Koenigsegg та Bugatti.

Не шоукар, а серійний продукт

На відміну від багатьох гучних тюнінг-проєктів, цей Cayenne не одиничний екземпляр. Larte заявляє, що комплект повністю інтегрований у архітектуру кузова і доступний для замовлення.

Тобто це не виставкова фантазія, а продукт, який можна встановити на серійний Porsche Cayenne і щодня ним користуватися.

Тюнінг із прицілом на хайп

Рожевий карбон — не перша подібна ідея компанії. Раніше ательє демонструвало рендери для Lamborghini Urus та Mercedes-AMG GT 53 4-Door у схожій стилістиці.

Очевидно, що ставка зроблена не лише на ексклюзивність, а й на візуальний ефект. Такий Cayenne гарантовано не загубиться серед стандартних SUV, навіть у центрі Монако чи Дубая.

Чи стане це «подарунком мрії»?

Larte Design офіційно представить перший реальний екземпляр рожевого Cayenne вже наступного місяця в Європі.

Чи стане такий автомобіль ідеальним подарунком до Дня закоханих — питання смаку. Але як інструмент привернення уваги та демонстрація можливостей сучасного карбонового виробництва — це безумовно гучний хід.