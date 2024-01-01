Додаткові акумулятори в авто: куди їх ставлять та для для чого вони потрібні

Додаткові акумулятори призначені для зменшення навантаження на основний акумулятор, а також для забезпечення живленням блоків безпеки та комфорту під час від’єднання або розрядки основного акумулятора.

Застосовуються вони переважно в автомобілях преміального сегмента та на машинах, обладнаних системою старт-стоп.

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Додатковий акумулятор, в теорії, має аналогічний термін служби з основним, але на практиці служить довше. Адже на нього немає навантаження від стартера і, відповідно, він не піддається сильним коливанням струму. Це позитивно позначається на довговічності таких акумуляторів. Але через певний проміжок часу (6-8 років) такі акумулятори усе одно вимагають заміни.

Коли потрібно міняти допоміжний акумулятор

Розряджання додаткового акумулятора може призводити до певних проблем з доступом до автомобіля – він «губить» ключ та може не відкриватись або не запускатись. Також можуть виникати проблеми з мультимедіа, положенням сидінь та іншими системами, які «пам’ятають» налаштування.

Додатковий акумулятор краще міняти превентивно. Визначити його стан можуть фахівці автосервісу. Фото Bosch.

Рекомендується міняти додатковий акумулятор завчасно, аби уникнути проблем з доступом до автомобіля. Для цього періодично потрібно контролювати стан додаткового акумулятора, що можливо в умовах авторизованого сервісу Bosch.

Який обрати

Важливо вибрати якісний допоміжний акумулятор. Найкращим вибором стане високотехнологічний продукт, який матиме максимально довгий термін служби. Лідером галузі з виробництва акумуляторів є компанія Bosch, яка займається цією справою понад 100 років і має величезний досвід.

Найкращим рішенням на сьогодні є нові допоміжні батареї Bosch з технологією AGM, які були спеціально розроблені для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та електричною системою з двома акумуляторами.

Технології Bosch дозволяють значно збільшити термін служби допоміжних акумуляторів

В акумуляторах із технологією AGM (absorbing glass mat) спеціальні скловолоконні мати, розміщені між свинцевими пластинами акумулятора, зв'язують кислоту. Завдяки низькому внутрішньому опору, який виникає, відбувається швидка реакція між кислотою та матеріалом пластин, що дозволяє акумулятору виробляти більше енергії. Завдяки цій технології допоміжна акумуляторна батарея Bosch S5 AX забезпечує надійну роботу навіть в умовах високих пікових навантажень.

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Допоміжні акумуляторні батареї Bosch мають у чотири рази вищу стабільність циклу, ніж звичайні стартерні батареї, і вирізняються довшим терміном експлуатації. Оптимізована конструкція елементів також забезпечує чудове прийняття заряду і стійкість до корозії. Крім того, спеціальна конструкція кришки батареї S5 AX означає, що вона абсолютно не потребує технічного обслуговування.

Висновки

Допоміжний акумулятор відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту та безпеки. Саме тому контроль його стану та завчасна заміна дозволить підвищити надійність автомобіля. Заміна допоміжного акумулятора відбувається не часто, але від його якості залежить чимало показників. Саме тому оптимальним варіантом є вибір найкращого з доступних на ринку рішень.