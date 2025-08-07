Додаток черги до сервісних центрів МВС завантажили сто тисяч разів

Мобільний застосунок Е-Запис завантажили 100 тисяч разів за півтора місяця з початку запуску. Також він встиг увійти до ТОП-3 застосунків у категорії “Бізнес” в App Store, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Додаток дозволяє швидше онлайн записатись до сервісного центру МВС. Його головні переваги:

Доступність – завантажити безкоштовно в App Store та Google Play

Швидкість – кілька кліків у гаджеті і записуєшся на послугу

Зручність – у будь-який сервісний центр МВС в Україні

Система захисту від ботів

Безпека – персональні дані не передаються стороннім особам

Сповіщення про запланований візит

Можливість скасувати візит

Застосунок двомовний – українська та англійська

Компактний розмір – близько 30 Mb

Перегляд корисної інформації – контакти та сервісних центрів МВС

Додаток дозволяє онлайн записатись на всі послуги сервісних центрів МВС – обмін та відновлення посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, складання теоретичного та практичного іспитів. Крайньою для реєстрації датою є 21-й день, який стає доступним кожного дня о 06:00 годині ранку. Водночас зареєструватися на повторне складання іспитів у разі невдалої спроби можна через 10 календарних днів на 11-й.

Для зручності користувачів застосунок інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу. Також існує можливість самостійно керувати своїми записами. Приміром, якщо змінились плани – можна скасувати активний запис і отримати новий. Зауважимо, що здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто орієнтовно через 30 хвилин. Запис можна скасувати самостійно не пізніше, ніж за 2 години до вказаного часу.

Також варто звернути увагу, що кількість записів через застосунок так само лімітована, як і через сайт. Для фізичної особи доступно 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. Скасовані записи також враховуються у загальну кількість реєстрацій, доступних на місяць для фізичних і на добу – для юридичних осіб.

Якщо людина чотири рази не з’явилась на отримання послуги відповідно до свого запису до сервісного центру МВС, застосунок може такого користувача заблокувати на невизначений термін.

У разі перевищення кількості записів – з’явиться повідомлення “За вказаними даними Заявника перевищено ліміт записів”. Пріоритет в обслуговуванні в сервісному центрі МВС надається відвідувачам, які здійснили запис онлайн.