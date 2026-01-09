Допомогу в складанні практичного іспиту з водіння пропонували за 15 тисяч гривень

Оперативники Волинського управління ДВБ припинили одну з багатьох корупційних схем, пов’язану з отриманням водійських посвідчень. Силовики викрили мешканця Рівненської області, який організував заробіток на допомозі кандидатам у водії під час складання практичного іспиту.

За даними слідства, чоловік навмисно переніс свою діяльність до Волинської області, щоб уникнути уваги правоохоронців за місцем проживання. Потенційних клієнтів він підшуковував заздалегідь, а зустрічі проводив на нейтральній території — подалі від територіальних сервісних центрів МВС та власної адреси.

Під час спілкування з кандидатами у водії бігунок запевняв, що має «потрібні зв’язки» у сервісному центрі та може забезпечити гарантований позитивний результат практичного іспиту з водіння. Вартість такої послуги становила 15 тисяч гривень. Фактично йдеться про корупцію у системі іспитів, яка має забезпечувати оцінку навичок керування транспортними засобами.

Нагадаємо, що 80% кандидатів у водії провалюють іспити з першої спроби. Створена складність іспитів спонукає кандидатів у водії звертатись по допомогу до бігунків, керівників автошкіл, інструкторів та навіть пропонувати хабарі екзаменаторам. Чимало випадків коли кандидати у водії не змогли чесно скласти іспити і вирішили купити підроблені документи.