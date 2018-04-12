"Розумна" траса не лише живить електрокари прямо на ходу, а ще й передає їм корисну інформацію. Дорога нового покоління вже відкрита для руху.

У китайському місті Цзинань відкрився рух ділянкою траси, обладнаною сонячними панелями – проїжджаючі електрокари поповнюють свої акумулятори прямо на ходу.

Автодорога, якою щодня проїжджають близько 45 тисяч автомобілів, відокремлену ділянку довжиною у 2 км, повністю вимощену сонячними панелями. Будівництво цієї ділянки велось менше року, його здійснила компанія Qilu Transport Development Group. Енергії, отриманої панелей, що замінили асфальтове покриття, достатньо для живлення близько 800 будинків.

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Як повідомляє Bloomberg, китайська “розумна дорога” складається з кількох шарів – окрім сонячних панелей там розміщені також елементи індукційної зарядки для акумуляторних батарей автомобілів. Окрім того, один з шарів структури містить різноманітні датчики для контролю температуру, трафіку та ваги.

Фото: Монітори блоку управління “розумною” дорогою / Qilai Shen/Bloomberg

Хоча інноваційна магістраль вже відкрита для руху, керівництво компанії відмічає, що поки що на дорогах вкрай мало електромобілів, котрі можна заряджати індуктивно. Це при тому, що у Китаї в 2017 році реалізовано більше половини від світового обсягу продажів електрокарів.

Фото: Розумна дорога прокладена паралельно зі звичайною магістраллю / Qilai Shen/Bloomberg

Кожен квадратний метр ділянки дороги з сонячними панелями обійшовся у 1112 доларів США при будівництві, та автори проекту передбачають, що, за умови масового будівництва таких доріг, вартість знизиться до приблизно 477 доларів з а квадратний метр. Qilu повідомила, що усі компоненти системи “сонячної дороги” створені китайськими виробниками.

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