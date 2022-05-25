Дорогу між населеними пунктами, які стали головною ареною бойових дій на Київщині, почали відновлювати.

На Київщині стартували роботи з відновлення дороги між Мощуном та Горенкою. Про це повідомив паблік Київської обласної військової адміністрації.

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“Дорога між Мощуном і Горенкою – черговий крок у відновленні інфраструктури Київщини. Село Мощун за Горенкою стало оборонною "фортецею" Києва, його окупанти намагалися взяти будь-якою ціною, оскільки саме через нього пролягав шлях на Київ із Гостомеля. Що ж, їм нічого не вдалося, а над відновленням дороги вже зараз працюють спеціалісти КП “Київоблавтодора”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, село Мощун було майже повністю зруйновано в результаті бойових дій. Також у Мощуні було знищено велику кількість автомобілів.