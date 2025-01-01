Дорогу в ЄС будуватиме українська компанія

У відведеній зоні будівництва поблизу кордону з Угорщиною зводиться модульне містечко. Там все робиться для комфортного розміщення понад 200 працівників та 50 представників інженерно-технічного складу.

Як повідомляє "Автомагістраль-Південь", на території бази з’явиться офіс, сертифікована лабораторія та інші приміщення. Штат переважно український. Частково у Салонту перебазовуються фахівці з проєктів компанії у Молдові, де основні роботи на обході міста Вулканешти вже завершено.

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Сюди з попереднього об’єкта починає прибувати спецтехніка різного призначення. Йде підготовка до монтажу цементобетонного заводу, оскільки проєктом передбачено будівництво 32 мостів, розв’язок та шляхопроводів.

Будуть й складні споруди. Будівельникам доведеться звести 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги із станціями для зарядки електромобілів.

Бульдозеристи вже підготували майданчик під модульне містечко. Скриншот: Авто24

Нагадаємо, українська компанія Automagistral Pivden SRL виграла тендер на будівництво першої ділянки швидкісної дороги "Арад-Орадя". Будівельникам доведеться за 24 місяці вимостити 33,7 км сучасної багатосмугової автомагістралі.

Сума контракту сягнула майже півмільярдної позначки - 460 млн євро. Проєкт відкриває вікно можливостей для інших українських компаній, які постачають будматеріали або пропонують послуги у будівельній сфері.

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"Цим проєктом вітчизняне підприємство довело, що Україна відтепер постачатиме на європейський ринок не сировину чи дешеву робочу силу, а високотехнологічні послуги, валютний виторг, від яких компенсуватиме втрати традиційного українського сировинного експорту", – зазначається у пресрелізі "Автомагістраль-Південь".