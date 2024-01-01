Дорожні камери на українських дорогах зафіксували рекордну кількість порушень ПДР

Це у 1,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та рекорд за останні 5 років. 99% порушень стосувалися саме перевищення швидкості.

3 278 982 порушення ПДР було виявлено камерами автофіксації цьогоріч в Україні. Це у 1,7 разів більше, ніж за той самий період минулоріч, порахували у Opendatabot. Загалом це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації — з червня 2020 року. Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% (16 833 постанови) йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

До речі львівська шпаківня схожа на камеру вимірювання швидкості

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Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні — 520 247.

Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені.

До порівняння: напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.

Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині: 220 161 постанова, наслідують Київ (180 719) та Одещина (134 836).