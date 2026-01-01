Дорожні камери зі штучним інтелектом вже почали штрафувати водіїв

Початкове впровадження охопило вісім пілотних зон в Афінах, пише Carscoops. За офіційними даними, лише за чотири дні роботи система зафіксувала майже 2500 серйозних порушень правил дорожнього руху. Така цифра стала холодним душем для водіїв і водночас аргументом для чиновників на користь розширення проєкту.

Камери працюють повністю автоматично та не потребують присутності поліцейського. Вони аналізують відеопотік у режимі реального часу, виявляючи порушення з точністю, яку важко ігнорувати.

Які порушення фіксує система

Нові камери зі штучним інтелектом не обмежуються лише контролем швидкості або проїзду на червоне світло. Алгоритми навчені розпізнавати цілий спектр порушень, зокрема:

непристебнутий ремінь безпеки;

використання мобільного телефону за кермом;

рух або зупинку на аварійній смузі;

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

перевищення встановленої швидкості.

У разі порушення система автоматично зберігає відео та фото з часовою міткою, які шифруються для захисту доказів від підробки.

Штраф без зупинки автомобіля

Замість класичної зупинки на узбіччі водії отримують цифрове повідомлення — через SMS, електронну пошту або державний онлайн-портал. Там же можна переглянути докази та сплатити штраф дистанційно. Формально передбачена і процедура оскарження, але відеозаписи зазвичай залишають небагато шансів на успіх.

Розміри штрафів відчутні:

за телефон або ремінь безпеки — 350 євро;

за перевищення швидкості — від 150 до 750 євро, залежно від тяжкості порушення.

Одна камера — понад тисяча штрафів

Найбільш вражаючий результат показала одна-єдина камера на проспекті Сінгру — ключовій магістралі між Афінами та портом Пірей. Лише вона зафіксувала понад 1000 порушень за чотири дні, тобто майже половину від загальної кількості. За оцінками експертів, за таких масштабів одна AI-камера може генерувати до 750 000 євро штрафів лише за три дні. Чи є це інструментом безпеки, чи надто агресивним контролем — питання відкрите.

Від експерименту до масового спостереження

Поки що система працює лише у восьми точках і перебуває під управлінням Міністерства цифрового управління. Але плани значно амбітніші. Уряд розглядає розгортання до 2000 стаціонарних камер по всій країні, а також 500 мобільних пристроїв, які встановлюватимуть на громадському транспорті для контролю автобусних смуг. Влада заявляє, що головна мета — зменшення аварійності та смертності на дорогах, а також зниження навантаження на поліцію.

“Захищати, а не карати”

Міністр цифрового управління Дімітріс Папастергіу наголосив, що проєкт не має суто фіскального характеру. “Це політичне рішення з чіткою соціальною метою: зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і врятувати людські життя”, — заявив він. За його словами, система має показати, що правила єдині для всіх і виконуються сучасними та справедливими методами.

Тренд, який виходить за межі Греції

Греція — далеко не єдина країна, яка покладається на штучний інтелект у сфері дорожнього контролю. Подібні системи вже працюють у Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Австралії, США, Китаї, Японії та на Близькому Сході. Афінський експеримент лише підтверджує: автоматизований контроль — це не майбутнє, а теперішнє.