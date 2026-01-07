Доступний електромобіль Škoda виглядає так, ніби мріяв стати "джипом"

Модель дебютує пізніше цього року та стане електричним аналогом Škoda Kamiq, але з більш брутальним дизайном і чітким натяком на SUV-характер.

Дизайн

Серійний Epiq майже повністю повторює концепт, показаний на Мюнхенському автосалоні минулого року, зазначає Carscoops. Передню частину формує вертикальна решітка, розділена світлотехніка та виразний бампер з вісьмома овальними отворами, що додають образу утилітарності.

Фари виконані у два рівні; зверху розташовані світлодіодні денні ходові вогні та покажчики повороту, а знизу — основні фари у формі бумеранга. У профіль кросовер вирізняється плавною лінією даху, а задня частина має стримане оформлення із Т-подібними ліхтарями та компактним спойлером.

Габарити — міський формат із SUV-подачею

Škoda Epiq позиціонують як “міський позашляховик”. Очікувана довжина становить близько 4160 мм, а колісна база — 2600 мм. За розмірами та ідеологією модель близька до майбутнього Volkswagen ID. Cross, але з фірмовим чеським характером.

Інтер’єр — знайомий, але сучасний

Фотографії салону поки що не розкривають деталей, окрім окремо встановленого центрального дисплея. Втім, очікується, що інтер’єр Epiq буде дуже близьким до ID.Polo з 10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів та 13-дюймовим сенсорним екраном мультимедіа. Фізичні кнопки, ймовірно, залишаться, як і нове багатофункціональне кермо, що вже стало стандартом для нових моделей Volkswagen Group.

Платформа MEB+ і запас ходу понад 400 км

Новинка побудована на оновленій електричній платформі MEB+. Базова версія, за попередніми даними, отримає передній електромотор потужністю 208 к.с. і нікель-марганцево-кобальтову батарею ємністю 52 кВт-год.

Очікуваний запас ходу становитиме близько 425 км за циклом WLTP. У перспективі можливі й потужніші версії з мотором на 223 к.с., а також підтримкою швидкої DC-зарядки потужністю до 130 кВт.

Ціна та виробництво

Виробництво Škoda Epiq планують налагодити в Іспанії. Раніше бренд уже заявляв, що стартова ціна електрокросовера складе приблизно 26 000 євро, що робить його одним із найдоступніших електромобілів у лінійці Volkswagen Group.