Дівчат, яких називали grid girls, уболівальники більше не побачать на автодромах поруч з болідами Королівської гонки - замість них проводжати пілотів до старту будуть милі малюки

Минулого тижня керівництво Формули-1 повідомило про те, що grid girls більше не будуть частиною подій довкола Королівської гонки. Тепер стало відомо, що на заміну їм прийдуть малюки.

“Grid girls були однією з головних складових Формули-1 протягом десятиліть, однак тепер ми вважаємо, що вони не відповідають цінностям змагань, а також йдуть нарізно з сучасними соціальними нормами“, – прокоментував рішення про відмову від grid girls комерційний директор Формули-1 Шон Братчес.

Відбором кандидатів на звання грід-кідс будуть займатись промоутери Гран-прі спільно з національними автоклубами. Усі претенденти на момент відбору повинні займатись картингом або бути учасниками молодших гоночних серій. Критерії відбору будуть покладені на місцевих організаторів – це може бути як випадкова лотерея, так і бонусна “нагорода” за спортивні досягнення.

“Це стане незабутнім моментом для дітей. Вони зможуть побачити своїх кумирів, спостерігати за процесом підготовки до гонки, бути поруч з ними у найважливіші кілька хвилин перед стартом. Ця ініціатива буде надихати молоде покоління займатись автоспортом і прагнути потрапити у Формулу-1 вже у якості пілотів”, – сказав Шон Братчес.

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