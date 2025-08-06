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Дві послуги для водіїв у Дії стали недоступні

Заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок Дія тимчасово не працюють.
Деякі послуги для водіїв у Дії вже недоступні - Auto24

Послуги для водіїв у Дії

Євген Гудущан
logo6 серпня, 15:20
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Команда Дії разом із колегами з головного сервісного центру МВС повідомили про наявні проблеми. Спеціалісти зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг.

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Які сервіси зараз доступні в Дії:

  • заміна чи відновлення водійського;
  • призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

У своєму офіційному Телеграм-каналі Дія обіцяє тримати у курсі подій. “Щойно все запрацює — повідомимо вас першими в наших соцмережах”, сказано у повідомленні.

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