Дві послуги для водіїв у Дії стали недоступні

Команда Дії разом із колегами з головного сервісного центру МВС повідомили про наявні проблеми. Спеціалісти зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг.

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Які сервіси зараз доступні в Дії:

заміна чи відновлення водійського;

призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.

У своєму офіційному Телеграм-каналі Дія обіцяє тримати у курсі подій. “Щойно все запрацює — повідомимо вас першими в наших соцмережах”, сказано у повідомленні.