Для чого створили автомобіль з двома передками від різних моделей

Автором Bak2Bak став 29-річний конструктор із Детройта Зак Саттон, відомий своєю любов’ю до дивних проєктів, пише Carscoops. Його мета була проста — створити щось, що викликає емоції не лише в автолюбителів, а й у будь-кого, хто це побачить. І на реалізацію задуму він витратив лише три дні.

В основі проєкту використали два мінівени початку 1990-х років. Один із них — Dodge Caravan 1993 року, зібраний у США. Другий — Plymouth Voyager 1991 року канадського виробництва. Обидві моделі належали концерну Chrysler, мають однакову платформу та майже ідентичний дизайн, що й дозволило реалізувати цей експеримент.

Два передки — один автомобіль

Саттон розрізав обидва мінівени навпіл і зварив разом саме передні частини, отримавши автомобіль, який дивиться у дві сторони одночасно. З боку Plymouth усі механічні компоненти було демонтовано, тож фактично Bak2Bak використовує лише силову установку від Dodge. Під капотом залишився 3,3-літровий бензиновий V6 у парі з автоматичною коробкою передач. Саме ця половина і є повністю функціональною, тоді як друга виконує радше художню та концептуальну роль.

Як їде дволикий мінівен

З технічного погляду Bak2Bak виглядає майже парадоксально. Автомобіль має два керовані колеса, а обидві осі здатні повертати, але лише під час руху заднім ходом. Коли мінівен їде вперед, задні колеса залишаються зафіксованими. Сам Саттон визнає, що не прагнув створити ідеальний транспорт. Для нього важливішим було відчуття примхи та гри. За його словами, сучасному світу бракує безглуздих, але щирих речей, які існують просто для радості.

Через кордон

Найцікавіше, що Bak2Bak — не просто арт-експонат. Його творець уже перетинав на ньому кордон між США та Канадою. Саттон вважає, що автомобіль є цілком легальним, адже частина з двигуном зареєстрована та застрахована, а з юридичного погляду він лише модифікував задню частину транспортного засобу. Таким чином Bak2Bak став автомобільним жартом, який їздить дорогами загального користування.