В Единбурзі (Британія) двоповерховий автобус вправно об’їхав легковика, якого занесло на слизькій дорозі.

Снігова негода накрила всю Європу, й Британія не виключення. Тому інциденти на дорозі трапляються все частіше.

В Единбурзі (Британія) водій на легковику спробував виїхати з краю дороги на проїжджу частину, але невдало. Тим часом по зустрічній смузі на швидкості їхав двоповерховий туристичний автобус. Можливо, водій в минулому керував болідом Формули-1, інакше як пояснити його філігранний маневр на слизькому?

Дивіться відео, як автобус об’їжджає легковик на слизькій дорозі:

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