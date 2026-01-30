Директора автошколи звинуватили у невиході на роботу інструкторів

В Одесі оперативники ДВБ у взаємодії зі слідчими міської поліції викрили директора однієї з місцевих автошкіл у вчиненні службового підроблення. Порушення полягало у тому, що інструктора, які були офіційно оформлені в автошколі, не ходили на роботу.

За даними правоохоронців, посадовиця подавала до одного з районних сервісних центрів МВС документи про нібито залучення до роботи інструкторів із практичного водіння. Ці відомості використовувалися для внесення змін до відповідного реєстру та підтвердження відповідності автошколи ліцензійним вимогам. За версією слідства зазначені інструктори не здійснювали трудову діяльність, але були оформлені.

«Щоб приховати відсутність персоналу, керівниця систематично підробляла службову документацію, створюючи видимість повноцінної роботи автошколи та дотримання нормативів освітнього процесу. Таким чином заклад продовжував надавати послуги з підготовки водіїв, не маючи необхідного кадрового забезпечення», - запевняють у ДВБ.

Силовики вже повідомили фігурантці про підозру. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини їй загрожує кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

У Нацполіції зазначають, що перевірки діяльності автошкіл залишаються одним із пріоритетних напрямків роботи, оскільки сфера підготовки водіїв стала надто корумпованою останнім часом. Підґрунтя для розвитку корупційної діяльності створено за допомогою водійських іспитів, які 80% кандидатів не можуть скласти з першої спроби.