Практичні поради автовласникам, як правильно вибрати легкосплавні диски. Адже невдалий вибір може призвести до аж ніяк не бажаного результату.

Перш ніж зрозуміти, як вибирати легкосплавні диски, ви маєте визначитись, для чого вони вам потрібні. Відповідей може бути дві: для краси або для поліпшення їздових характеристик. Відповідно, і критерії підбору будуть трохи відрізнятись. Але спочатку про головні, спільні для обох випадків параметри.

Геометрія

Колісний диск має кілька геометричних параметрів, які визначають його придатність до конкретної моделі автомобіля і навіть до конкретної комплектації певної моделі.

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Більшість автомобілістів купує легкосплавні диски заради дизайну, проте при правильному розрахунку вони можуть дещо поліпшити ходові якості машини.

Розболтовка (PCD)

Цим чудернацьким неологізмом характеризують діаметр (в міліметрах) окружності, на якій лежать отвори кріплення, та їхню кількість – наприклад, 4х98, 4х114,3, 5х120 и т.п. Якщо PCD купленого диска відрізняється від даних штатних коліс, використовувати його не можна.

Параметри кріплення (PCD) мають безумовно відповідати вимогам автовиробника, щодо решти розмірів у певній мірі допускається відхилення.

Посадочний діаметр шини

Виражається в дюймах: R13, R14 – аж до R20 і більше. Впливає на діаметр колеса в цілому і на висоту профіля шини: якщо вона низькопрофільна, машина краще керуватиметься у швидкісних поворотах, але буде менш комфортною на нерівностях. Також цей параметр пов’язаний з параметрами гальмівних механізмів: колісні диски малого діаметру можуть “не налізти” на великі гальмівні диски. Таке трапляється навіть на одній тій самій моделі авто, але з різними двигунами (наприклад, Seat Cordoba 1,4 и Seat Cordoba 2,0 Sport). Завеликий “дюйм” теж не дуже добре – колесо збільшеного діаметру просто не влізе під крило машини.

Ширина

Виражена в дюймах, вона диктує ширину шини – яку прийнято вимірювати в міліметрах. Зазвичай ширина диска на 25 – 30% менша від ширини шини. Значні відхилення від цієї цифри в той чи інший бік небажані, оскільки порушують умови роботи протектора.

Виліт (ЕТ, Offset)

Це відстань між віссю симетрії диска і поверхнею, якої він прилягає до маточини автомобіля. ET виражається в міліметрах (ET30, ET45 і т.п.), може бути с плюсом, з мінусом і нульовим. Від нього залежить, наскільки глибокого колесо сидить в колісній арці. Чим менше виліт – тим ширше колія, і навпаки.

Підбір виліту (ЕТ) пов’язаний з шириною диска. Надто маленький ЕТ призводить до швидкого зносу підшипників і порушень у керуванні, завеликий – до контакту колеса з деталями підвіски.

За рахунок застосування дисків з меншим ET можна встановлювати на машину більш широкі шини – колесо немов відсувається від деталей підвіски назовні автомобіля. Як правило, відхилення ЕТ від штатного менше ніж на 5 мм не викликає “затирання” колеса до деталей підвіски чи кузова.

Діаметр центрального отвору (DIA)

Цей отвір допомагає центрувати колесо при його встановленні на автомобіль, він позначається в міліметрах. На легкосплавних дисках DIA часто роблять із запасом – для більшої універсальності, а для використання на машинах с меншим діаметром виступу на маточині існують калібровані пластикові кільця.

Усі легкосплавні диски сьогодні випускаються як безкамерні, тому мають відповідний профіль обода з хампами – упорами для борта покришки.

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Красиве і корисне

Поняття краси стосовно коліс у кожного різні, і для всіх смаків існує безліч варіантів дизайну. Але вважається, що справляти враження на публіку має також великий діаметр і ширина коліс. Вище ми вже говорили про те, що більший діаметр диска – це менший комфорт. Варто також додати, що колеса на великих дисках з низькопрофільними шинами легко травмуються на нерівностях – гума рветься, диски деформуються або ламаються геть. А надмірна ширина зі свого боку – це зайва витрата пального і прискорений знос підшипників маточин (якщо використовувати диски із зменшеним ЕТ).

Значно менша частина користувачів бачить у легкосплавних дисках спосіб поліпшити ходові характеристики машини. Крім шин низького профілю на великих дисках, що покращує керованість, це можуть бути високоякісні полегшені диски. Вони зменшують непідресорені маси і підвищують комфортність роботи підвіски. Найкраще таким вимогам відповідають ковані диски, які, щоправда, значно дорожчі звичних литих. Справді легкі диски є і серед “лиття”, проте шукати треба серед поважних брендів.

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