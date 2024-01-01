Дитина опинилася в пастці всередині Ford Mustang Mach-E, коли в авто сіла 12-вольтова АКБ

Як розповідає Carscopos, власник Ford Mustang Mach-E виявив, що через несправність звичайного 12-вольтового акумулятора, пасажири в салоні можуть опинитися в пастці. Подібний інцидент стався з його дитиною.

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У дописі на Reddit користувач @r3d_ra1n розповів, що інцидент стався коли його дружина припаркувала Mach-E 2021 року випуску з 25-відсотковим зарядом батареї, вийшла з електромобіля та зачинила двері, а потім пішла на іншу сторону Mustang, щоб відкрити двері своєму маленькому сину.

Mach-E не має звичайних дверних ручок, лише сенсорний перемикач на стійці, і у випадку, коли 12-вольтову АКБ розряджено, ні брелок дружини власника, ні додаток Ford на телефонах не розблокують і не відкриють двері. Власник також не зміг відчинити їх, після того, як дістався до акумулятора в передньому багажнику через люк аварійного доступу під фарою й застосував бустер-пускач.

Він також викликав службу допомоги на дорозі Ford, але до того, як прибула бригада, власник взяв справу у свої руки та розбив вікно, щоб отримати доступ. Після цього він відкрив двері зсередині. Очевидно, що мала самотня дитина не могла зробити цього самостійно.

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Цікаво, що Mustang Mach-E постачається з тим самим брелком, що й інші Ford, який включає фізичний аварійний ключ, захований усередині, але заготовка не має різьблення, оскільки доступ до замка в електромобілі відсутній.