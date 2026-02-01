Дизайнер показав Rivian R2X — маленький, електричний і дуже злий, хоча й несправжній

Заснована у 2009 році, Rivian позиціонувала себе як виробник “позашляхових Tesla”. Наразі компанія випускає лише дві пасажирські моделі: позашляховик R1S та пікап R1T, побудовані на спільній платформі, а також електричний комерційний фургон. Штаб-квартира Rivian розташована в Ірвайні, Каліфорнія, а основне виробництво — в місті Нормал, штат Іллінойс, зазначає Auto24.

У найближчі роки бренд планує серйозне розширення, що включатиме появу другого заводу у штаті Джорджія та нову лінійку доступніших моделей R2, R3 і R3X. R2 стане компактнішою альтернативою R1S, R3 — ще меншим міським кросовером, а R3X — його більш агресивною та позашляховою версією.

Коли фантазія йде далі за плани виробника

Нещодавно стало відомо, що пікап на базі R2 Rivian поки що відклала. І саме тут у гру вступає фантазія автомобільних дизайнерів. Американський дизайнер Девід Скотт Ніл — засновник Mozee Inc. та автор проєктів під псевдонімом nemojunglist, вирішив уявити ще одну модель у родині Rivian. Так з’явився Rivian R2X. На відміну від реального R3X, який справді готується до серійного виробництва, R2X це повністю вигаданий автомобіль. Ба більше, він не просто нова версія існуючої моделі, а окремий тип кузова, якого у Rivian ще не було.

Ідеологія R2X — мінімум планів, максимум пригод

Автор концепту описує R2X майже як філософію. Це автомобіль, який не шукає пригод, а одразу до них готовий. Компактний, потужний за духом і електричний, він створений для того, щоб легко заїхати далеко від цивілізації й так само легко повернутися назад. Тому R2X отримав тридверний кузов — рідкість у сучасному SUV-світі, але справжню класику для компактних позашляховиків старої школи.

Зовнішність — Rivian без компромісів

Спереду R2X виглядає так, ніби він справді міг би зійти з конвеєра Rivian. Вертикальні овальні фари, фірмова світлодіодна смуга між ними та максимально впізнаваний “електричний погляд” — усе це ми вже бачили на R1S, R1T, а також на майбутніх R2 і R3. А от у профіль концепт стає по-справжньому унікальним. Коротка колісна база, високий дах, масивний клин за передніми сидіннями та двоколірне фарбування підкреслюють утилітарний характер моделі. Широкі пластикові накладки, великий дорожній просвіт, чорні рейлінги на даху та агресивні кути в’їзду й з’їзду натякають, що цей електромобіль створений не для бордюрів біля торгових центрів.

Практичність не головне

Імовірно, у салоні такого R2X було б лише чотири місця та дуже скромний багажник. Але для подібного автомобіля це не мінус, адже коротка база та повний привід зробили б його надзвичайно здібним на бездоріжжі, де важливі не літри вантажного простору, а геометрія та прохідність. Ззаду концепт отримав фірмову світлодіодну панель задніх ліхтарів, тож навіть у темряві переплутати його з чимось іншим було б неможливо.

Чи має R2X шанс на життя?

Rivian R2X — це чиста фантазія, але фантазія дуже влучна. На фоні зростаючої популярності компактних, але харизматичних позашляховиків, такий електричний тридверник міг би стати культовою моделлю. Навіть якщо він ніколи не стане серійним, R2X чудово показує, у якому напрямку бренд може експериментувати й чому за Rivian досі так цікаво стежити.