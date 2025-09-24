"Економія" на податках під час торгівлі нафтопродуктами не пройшла

Як зазначають в Бюро економічної безпеки України, двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами й платіжними засобами, вчиненими у складі групи, повідомлено про підозру.

Детективи встановили, що упродовж 2024 року згадана група осіб використовувала реквізити низки підприємств з фіктивною фактурою постачання нафтопродуктів. А ось реальні постачання велися за тіньовою схемою обліку й здійснювалися поза фіскальним контролем.

Звісно, основні обсяги реалізованих нафтопродуктів не відображалися у бухгалтерському обліку й податковій звітності. Така "арифметика" значно зменшувала базу оподаткування та дозволяла фігурантами справи ухилялася від сплати ПДВ.

В ході проведеного розслідування детективи виявили невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Дані аналізу роботи транспортних засобів, вилучені записи відеокамер та інші встановлені матеріали підтвердили, що реальні постачання не відбувалися або фіксувалися із порушеннями.

Достеменно встановлено, що організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити "фіктивних" підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами.

Для приховування слідів використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.

Після завершення слідства обом фігурантам за вчинені протизаконні дії доведеться відповідати в суді. Регіон та назви підприємств не вказано.