Ексклюзивний Ford Mustang SVT Cobra R розбили в автосалоні, хоча він навіть не виїжджав на дорогу

У зіткненні з розкішним автомобілем винуватим визнали водія автомобіля Hyundai Tucson. Той взагалі стояв за межами салону Tri-City, жодного бажання заїхати всередину не мав. Однак, як пишуть в ряді ресурсів та thedrive.com, щось пішло не так.

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У той момент, коли водій увімкнув задню швидкість для виїзду у проїзд, сталося несподіване. За результатами попереднього слідства, це було 13 грудня.

SVT Cobra R в салоні Tri-City не один рік радувала покупців ексклюзивним виконанням. Фото: Tri-City

У протоколі поліції Ідену зазначено, що "водій номер один під час руху заднім ходом втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого некерована машина заднім ходом в’їхала в автосалон і зіткнулася з автомобілем Mustang, коли той був припаркований всередині будівлі".

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З копії схеми в протоколі розслідування крива траєкторії руху Hyundai виглядає акуратною, без будь-яких хаотичних відхилень, що трохи дивно, коли водій втрачає контроль над керуванням. У подібній ситуації водій не тільки крутив би кермо, намагаючись повернути в потрібний бік чи взагалі будь-куди, але й намагався б педалювати, натискаючи на гальма. Це неодмінно привело б до відхилення від вказаної траєкторії.

На пілонах біля виставленого на подіумі "Мустанга" подана вся інформація про автомобіль. Фото: Tri-City

Натомість тут рівна крива по дузі з добре зафіксованим кутом повернутого керма. Ймовірно, водій просто розгубився, не зняв ногу з педалі газу, продовжуючи ще більше на неї тиснути і, набираючи прискорення, проламав частину стіни й щонайменше три секції віконних склопакетів.

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Зафіксоване в руках кермо на певний кут повороту коліс каліграфічно вписало Tucson в дугу, що завершилася в правій боковині пасажирських дверцят "Мустанга". Приїхали.

Щоб здійснити таки наїзд, потрібно постаратися, але ж вдалося… Фото: сайт thedrive.com

Редакція Авто24 розшукала сайт цього автосалону, щоб для власної версії встановити, чи скло вітрини доходило до самого низу й практично рівнялося з підлогою, чи там знизу частково були фундамент або стіна. Виявилося останнє.

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Навіть за умови легкого стінового матеріалу, автомобілем масою від 1410 до 1893 кг розбити таку перепону не так-то просто. Сила удару для цього має бути доволі потужною. А щоб такого результату досягти, водієві Hyundai Tucson потрібно втиснути педаль газу мало не в підлогу й набрати добрячий розгін та прискорення.

Тут добре видно, під вікнами все-таки є стіна, виготовлена з піноблоків. що підтверджують уламки на світлині вище. Фото: Tri-City

Судячи зі схеми у поліцейському протоколі та враховуючи довжину будівлі салону відносно умовних орієнтирів на найдених фото, можна зробити висновок, що можливість набрати відповідне прискорення у водія Tucson була навіть з запасом: залежно від покоління та потужності двигуна він сотню набирає за 8-16,1 сек.

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За такої умови Hyundai влетів всередину, проламавши підвіконний парапет стіни. Пошкодження Mustang могло б бути значно більші й збитковіші, але саме ось та підвіконна перепона добряче пригальмувала здичавілу машину.

Ймовірно, в момент удару у підвіконний елемент стіни нога водія зірвалася з акселератора й автомобіль вже на залишках інерційної сили влетів в Mustang. Однак і цього було достатньо – розкішний автомобіль на подіумі зазнав травм й потребує лікування.

Відтворена слідчими поліції схема заїзду автомобіля Hyundai Tucson в автосалон. Колаж: Авто24

Абсолютно новий Ford Mustang SVT Cobra R 2000 року, який є один із лише 300 виготовлених в обмеженій серії, отримав значні, але не критичні пошкодження. У поліцейському звіті вказано оцінку збитку Mustang у 30 000 доларів США.

Експерти вважають ціну трохи заниженою, оскільки попереду складна робота з відновлення. Хороша новина полягає в тому, що його точно поставили на відновлення.

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Один із механіків-коментаторів заявив, що якби володів місцевою майстернею ремонту кузовів, то відрахував би й зробив ремонт безплатно за умови, що Mustang повернуть у виставковий зал з рекламою його послуг на видному місці.

За будь-яких обставин та наслідків незайманий експлуатацією та дорожнім пробігом 2000 SVT Cobra R лишається незаперечною зіркою. По суті, це вуличний гоночний автомобіль. Розробники Cobra R відмовилися від радіо, кондиціонера, звукоізоляційних пристроїв, заднього сидіння та електричних підіймачів скла задля його спортивних переваг.

Парадні двері з алюмінієвого профілю. З такого ж самого матеріалу виготовлено й віконні секції. Фото: Tri-City

Автомобіль отримав 5,4-літровий двигун V8 потужність у 385 кінських сил, амортизатори Bilstein, пружини Eibach, кращий стабілізатор поперечної стійкості та спеціальні аеродинамічні характеристики.

Максимальна швидкість 175 миль/год, тобто 273.5 км/год, що робить його найшвидшим Mustang за всю його історію.

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Що достеменно сталося з водієм Hyundai Tucson, в якому він був стані, який мав стаж чи досвід водіння, не повідомляється. Про покарання й остаточну суму збитку також нічого не сказано.

Звісно, у підсумку все буде не дуже дешево, оскільки до суми за відновлення розтрощеного автомобіля власники дилерського центру обов’язково приплюсують ремонт приміщення та втрату ймовірної вигоди від простою автосалону.

Перепона зі стінових піноблоків, товстого вітринного скла та алюмінієвого віконного профілю виявилися безсилими перед незрозумілими діями водія. Колаж: Авто24

Втім, вимоги щодо втраченої вигоди автосалон може й не застосовувати санкції, оскільки після складання протоколу та завершення слідчих дій салон відкрився. Як тільки там прибрали скло й підмели підлогу та бруківку зовні, покупці пішли туди не тільки через цікавість, але й з метою придбання техніки. Таким чином, Tucson зробив Tri-City Ford ще й рекламу.