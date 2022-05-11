Один з експертів паливного ринку вважає, що в Україні надто велика кількість АЗС і через це виникають проблеми.

Однією з причин постійних проблем паливному ринку України, які виникали й раніше, і які війна тільки підсилила є надлишкова роздрібна інфраструктура у цьому сегменті. Таку думку висловив голова комісії з питань нафтогазового комплексу Громадської Ради при Міненерго Сергій Сапєгін.

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За оцінками Науково-технічного центру “Психея”, для забезпечення споживачів пальним Україні достатньо буде вдесятеро менше АЗС, ніж є зараз.

“З урахуванням довготривалої тенденції будівництва великих автозаправних комплексів з різноманітною інфраструктурою послуг і високими накладними витратами, таких комплексів на ринку дуже багато, й цю надлишкову складову власники мереж закладають у вартість пального, що обумовлює високі роздрібні ціни на стелах АЗС”, - пояснює свою теорію Сапєгін.

За його словами, те, що конкуренція не призвела до виходу з ринку “зайвих” гравців, означає насправді відсутність належної конкуренції між АЗС. І ймовірно свідчить про наявність злагоджених дій усіх операторів. При цьому далеко не всі роздрібні оператори дотримуються запроваджених державою обмежень.

“Тут і пряме порушення вимог щодо цін, і паливні картки з вищими цінами, і непрозорі системи “лояльності”. Я вже не кажу про обмеження прав споживачів продажем 10 і навіть 5 літрів пального на одне авто, що веде не тільки до зайвих втрат пального в чергах, а й до роздмухування ажіотажного попиту. І якщо в мирний час – це лише адміністративні правопорушення, то у воєнний – схоже на мародерство”, - переконаний Сапєгін.