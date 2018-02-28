У США автовиробників зобов'язали на законодавчому рівні встановлювати у гібридні авто та електромобілі шумові системи, аби пішоходи могли помітити їх наближення.

Законодавча постанова була затверджена у США та вступила у дію. Відтепер електричні та гібридні автомобілі виробники мають оснащувати системами звукового сповіщення.

Подібну вимогу до електрифікованого транспорту Конгрес Сполучених Штатів висунув ще у 2010 році, однак прийнята вона була лише зараз. Згідно з новим законом, усі автовиробники гібридних та електричних автомобілів у США мають запровадити на своїх заводах встановлення системи, що продукує які-небудь звуки – імітує роботу двигуна чи інші звуки, пов’язані з автомобілями. У такий спосіб влада намагається попередити дорожні пригоди, пов’язані з наїздом безшумних автомобілів на пішоходів.

Варто зазначити, що деякі автовиробники вже встановлюють подібні звукові системи на свої екологічні авто. Так, інженери Audi записали звук роботи двигуна спорткара R8 для встановлення системи імітації цих звуків у електричну версію Audi R8 e-tron.

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