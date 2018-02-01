Toyota Prius вже нікого не здивуєш, а от купе Celica 1980 року випуску, якій зовсім не потрібен бензин - це щось нове. Точніше старе, але по-новому

Власними силами та коштами юнак з Техасу перетворив стареньку Toyota Celica на сучасний електромобіль. Більше чоитьох років знадобилося Адаму, аби з купи металобрухту, що іржавіла на задньому подвір’ї батькового приятеля, створити електрокар, спроможний подолати понад 200 км на одному заряді.

Вперше Адам зацікавився ідеєю створення електоромобіля у віці 12 років. Приятель батька, дізнавшись про наміри підлітка, віддав йому задарма Toyota Celica 1980, з багажника якої вже помалу виростало дерево. Заощаджуючи кишенькові гроші протягом двох років, Адам назбирав на необхідні для проекта деталі. Ще два роки йому знадобилося, аби зібрати систему силової установки та на налагодити її роботу.

Підкапотне начиння Toyota Celica більш схоже на системний блок комп’ютера

Акумуляторні батареї електромобіля розміщено у багажнику

За словами юнака, іноді він працював у гаражі по 20 годин на добу, перебудував Celica 52 рази, вирішуючи різноманітні проблеми, що виникали у процесі. Далі знадобилось ще більше року на тонкі налаштування та приведення до ладу самого автомобіля.

"Перероблюючи авто вже в 35-40 раз, я бів близький до того, аби здатись та відступити", - каже Лансінг, - "Але підтримка моєї сім'ї, друзів та дівчини допомогли мені рухатись далі. Потрібно вірити у свою мету".

Підтримка близьких допомогла Адаму у його роботі була навіть важливішою, ніж спонсорська

Наприкінці до роботи над проектом долучились спонсори - Core IV та Plasma Boy Racing. Від них Адам та його автомобіль отримали акумуляторну батарею потужністю 30 кВт/год, що встановлена у багажнику та дозволяє реінкарнованій Celica долати відстань у 200-210 км на одній зарядці.

Натхненний власним успіхом, Адам заснував власну компанію Hawkeye Innovations, що пропонує власникам авто з традиційним двигуном конверсію на електричну тягу.

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