Електромобіль з Миколаєва представлено на двох міжнародних автосалонах у Німеччині

Головна особливість цієї машини в тому, що для людини в кріслі колісному (КК) не потрібні помічники для заїзду в салон чи виїзду з нього. Все значно простіше – салон опускається до рівня землі й зазначена людина без сторонньої допомоги потрапляє всередину чи виїздить звідти.

Як пише на своїй ФБ-сторінці компанія-розробник Megoelectric UA, це поки прототип, але він вже на 70% готовий до серійного виробництва.

Найпривабливіша характеристика новачка вбачається у присіданні підлоги до рівня землі. Це викликало жвавий інтерес у відвідувачів Мюнхенської виставки. Подібне очікується й у Дюссельдорфі – "присідання" підлоги до самісінької землі вважається революційним рішенням.

Другий постулат привабливості спеціалісти побачили у можливості людини в КК самостійно керувати таким автомобілем. В салоні перед кермом немає стаціонарного місця для водія, але є місце для КК.

Фото: Megoelectric UA

Людина в кріслі колісному спроможна сама, не покидаючи свого крісла, власноруч взятися за кермування автомобілем. Водійська зона та ергономіка управління створювалися саме для водія в такому фізичному стані.

По-третє, для зручностей заїзду тут встановлено широкі розсувні двері наскрізної дії – вони як з лівого борту, так і з правого.

Сам салон просторий, має у довжину 2,4 м, що відповідає прийнятим стандартам – 1,2 м на один ряд для перевезення людини у КК. Це вже четвертий фактор привабливості. Таким чином можна розмістити всередині не одну людину в кріслі колісному, а два крісла колісні з людьми.

При цьому один з цих людей може керувати автомобілем. Це зручно вже й тому, що людина у кріслі колісному може працювати водієм, наприклад, надаючи послуги таксі або логістичні послуги.

Технічні характеристики:

довжина – 4 м;

ширина – 1,4 м;

висота – 1,65 м;

кліренс – 14 см;

вага – до 800 кг,

потужність двигуна – 3 кВт/4 к.с.;

швидкість – до 60 км/год.

Фото: Megoelectric UA

Щодо пробігу, то потенціалу в стандартній комплектації вистачає на 100 кілометрів ходу. Але цю величину не варто вважати сталою, бо при попередньому замовленні місткість батареї можна підібрати під потреби. Особливо, коли це таксомотор для обслуговування людей з вадами рухомого апарату і водієм на ньому працює людина в КК.

Попередньо названо цінник. Вартість такого серійного автомобіля зі стандартною батареєю буде до 10 тисяч євро, що в конвертації відповідатиме сумі 480 500 грн.