Американська компанія Ampere Motor повним ходом готується до запуску у серійне виробництво триколісного електромобіля під назвою One. Попереднє замовлення відкрито.

Наприкінці 2017 року американський стартап Ampere Motor показав на виставці у Лос-Анджелесі концепт триколісного електромобіля, прогнозована вартість якого була нижче, ніж у будь-кого з існуючих конкурентів. І менш ніж за місяць компанія оголосила про старт попередього замовлення на автомобіль. Заявлена вартість електричного триколісника One – $9900.

Незважаючи на більш ніж доступну вартість, One має характеристики та вигляд на заздрість конкурентам. В основі автомобіля – трубчатий каркас зі скловолокна та карбону, сам кузов також виготовлений з легких матеріалів.

Ampere One – триколісний електричний спорткар

Максимальна швидкість електрокара складає близько 120 км/год, а для того, аби досягти цієї швидкості потрібно лише 11 секунд.

Виробник запевняє, що у системі підвіски використовуються такі ж компоненти, як у спорткарах вартістю $100 000. Також відомо, що над дизайном електричного спорткара працювали майстри, що раніше відповідали за вигляд Ferrari та Mercedes.

Запасу енергії ходових акумуляторів базової моделі вистачає на 160 км пробігу, але є можливість збільшити цей показник до 240 км за рахунок встановлення додаткових батарей. Заряджати електромобіль можна від звичайної (американської, на 120 В) розетки, процес займає приблизно 3,5 години.

Електричний спорткар Ampere One на має а ні даху, а ні навіть лобового скла, але за додаткові $1500 усе це можна замовити. А ще за $1000 виробник пропонує оснастити спорткар обігрівом та кондиціонером.

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