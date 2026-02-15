Електромобілі Škoda отримали ігри, відео та Spotify прямо в автомобілі

За словами Škoda, нові функції доступні для автомобілів, випущених з кінця 2024 року, і охоплюють три ключові напрямки цифрового контенту — аудіо, відео та інтерактивні розваги, повідомляє Auto24.

Читайте також: Škoda анонсувала новий електричний кросовер Epiq

Автомобіль як ігрова консоль

Найпомітнішим нововведенням стала інтеграція платформи AirConsole, яка фактично перетворює електромобіль на ігрову систему. Додаток дозволяє запускати ігри безпосередньо на центральному дисплеї, використовуючи смартфони пасажирів як контролери.

Після запуску гри система автоматично пропонує підключити телефон, а керування відбувається через мобільний браузер. Залежно від гри можна підключити кілька смартфонів одночасно, що відкриває можливість багатокористувацького режиму. На момент запуску доступно близько 15 ігор різних жанрів — від головоломок до перегонів і спортивних змагань.

Для автомобілів Škoda також ексклюзивно пропонується класична гра Tetris. Ігрові функції працюють лише тоді, коли автомобіль припаркований, і призначені для проведення часу під час очікування. Використання великого центрального дисплея та штатної аудіосистеми створює ефект, близький до домашніх ігрових консолей.

Spotify без смартфона

З січня 2026 року електромобілі Škoda з відповідним програмним забезпеченням отримали повноцінну інтеграцію Spotify. Підключення до облікового запису відбувається через QR-код, після чого користувачі можуть слухати музику та подкасти безпосередньо через інтерфейс автомобіля.

Для потокового відтворення використовується вбудоване інтернет-з’єднання автомобіля, що усуває потребу у використанні мобільного трафіку смартфона. Система також підтримує офлайн-прослуховування.

Відеоконтент на центральному дисплеї

Ще одним доповненням став додаток Škoda Play, який відкриває доступ до відеоконтенту різних постачальників. Через нього користувачі можуть переглядати матеріали від BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA та інших платформ, а також фірмові відеоканали бренду. Як і у випадку з музичним сервісом, додаток використовує вбудоване з’єднання автомобіля та не потребує окремого облікового запису.

Також цікаво: Škoda готує ґрунт для нового Karoq — ставка на ДВЗ ще не зіграна

Розваги для всіх пасажирів

Інтеграція нових сервісів підкреслює тенденцію перетворення електромобіля на цифровий простір для відпочинку під час зупинок. Багатокористувацькі ігри, потокове аудіо та відео роблять Enyaq і Elroq не лише засобом пересування, а й повноцінним мультимедійним центром для всієї родини.