Електромобілі проти ДВЗ: як змінюється авторинок Європи

У 2025 році електрифікація транспорту в Європі знову стала однією з ключових тем автомобільного ринку. Як свідчать дані European Automobile Manufacturers Association, електрифіковані авто (BEV та PHEV) вже забезпечили понад чверть усіх нових реєстрацій. Аналіз попиту підготувала аналітична команда Tradingpedia, вивчивши статистику продажів у країнах ЄС та поза ним за підсумками 2025 року.

До речі чи справді імпорт електромобілів у січні 2026 року суттєво обвалився

Європа різних швидкостей

Формально ЄС рухається до заборони продажу нових бензинових і дизельних авто з 2035 року. Але реальність значно складніша. У Північній Європі цей перехід фактично вже відбувся. У Норвегії частка повністю електричних авто в нових реєстраціях досягла 97,4%. У Данії електромобілі займають понад 71% ринку, у Швеції — понад 63%, а в Ісландії — більше 61%.

Натомість у частині країн Південної та Східної Європи електромобілі все ще залишаються нішевим продуктом. Там їхня частка не дотягує й до 10%, а бензинові та дизельні авто продовжують домінувати.

Загальні цифри: ринок росте, але структура змінюється

Загалом європейський ринок електромобілів у 2025 році зріс на 30,9% — до 3,86 млн проданих авто. Проте всередині сегмента відбулися показові зсуви. Продажі чистих електрокарів (BEV) сповільнилися, тоді як плагін-гібриди (PHEV) зросли одразу на 33%.

Ще один важливий тренд — домінування класичних гібридів (HEV). У 2025 році вони зайняли 34,4% усіх нових реєстрацій у Європі. Для порівняння, бензинові та дизельні авто разом узяті вперше поступилися електрифікованим моделям.

Німеччина: великий ринок без прориву

Найбільше електромобілів у 2025 році купили в Німеччина — 856,5 тисячі одиниць, що майже на 50% більше, ніж роком раніше. Але частка EV на ринку країни майже не змінилася і залишилася на рівні близько 30%.

Причина — завершення частини державних субсидій і зміна поведінки покупців. Продажі BEV зросли на 43%, але ще швидше додали PHEV — плюс 62%. Це свідчить, що багато німців обирають компроміс між електротягою та звичним ДВЗ.

Східна Європа прокидається

Найдинамічніше зростання показали країни, де електромобілі раніше майже не були представлені. У Польщі частка EV за рік зросла більш ніж удвічі — з 5,8% до майже 13%. У Литві та Латвії зростання також перевищило 100%.

Водночас навіть після такого стрибка бензинові та дизельні авто в цих країнах усе ще формують понад три чверті ринку. Головні стримувальні фактори — доходи населення, ціна електрокарів і нестача зарядної інфраструктури.

Південь Європи: ставка на гібриди

Іспанія та Італія у 2025 році різко наростили продажі електрифікованих авто, але зробили це переважно за рахунок PHEV. В Італії продажі плагін-гібридів зросли майже на 87%, тоді як у Франції цей сегмент, навпаки, обвалився більш ніж на чверть після перегляду правил «зеленого бонусу».

Це ще раз показує, наскільки чутливий ринок до державної політики та податкових стимулів.

До речі Geely може зайти в Європу через заводи Ford

Хто лідер серед моделей

Попри зростаючу конкуренцію з боку європейських і китайських брендів, Tesla Model Y став найпопулярнішим електромобілем Європи у 2025 році. Лише за одинадцять місяців було зареєстровано понад 128 тисяч таких авто, а в Норвегії Tesla встановила абсолютний рекорд продажів серед усіх марок.

Водночас концерн Volkswagen успішно грає на ширині модельної лінійки: одразу кілька моделей VW та Škoda стабільно входять до топ-10 електрокарів Європи. Сегмент компактних і відносно доступних BEV активно зростає, що свідчить про поступове дорослішання ринку.

Що це означає для Європи й України

Європейський ринок входить у нову фазу. Вибухове зростання змінюється більш зрілою моделлю, де ключову роль відіграють не лише субсидії, а й реальна інфраструктура, ціни та зручність користування. Північ показує, що повна електрифікація можлива, але шлях до неї для більшості країн буде довшим.

Для України ці тренди важливі як орієнтир: у найближчі роки саме гібриди можуть залишатися «містком» до повноцінної електромобільності, тоді як чисті BEV зростатимуть разом із розвитком зарядної мережі та зміною податкових правил.