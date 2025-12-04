Електромобілі стали популярнішим за бензинові

Частка традиційних бензинових і дизельних двигунів на українському ринку нових легковиків у листопаді 2025 року скоротилася до 45,5 відсотка. Торік ці силові агрегати разом охоплювали 64,5 відсотка ринку, що свідчить про суттєвий зсув попиту у бік електричних моделей. Дані оприлюднив Укравтопром.

Найпомітнішою зміною стало домінування повністю електричних автомобілів. Їхня частка в листопаді досягла 38,5 відсотка, тоді як рік тому становила лише 12,8 відсотка. Таким чином, електромобілі стали найпопулярнішим типом силової установки серед нових авто, зареєстрованих у країні.

Бензинові легковики посіли друге місце з часткою 28,5 відсотка, хоча ще торік вони охоплювали понад третину ринку. Дизельні моделі продовжують втрачати позиції: їхня частка знизилася з 29 відсотків до майже 17 відсотків. Попит на гібриди також скоротився, хоча вони утримали помітну частку у 16 відсотків проти 22,5 відсотка роком раніше. Автомобілі, обладнані газобалонними установками, як і минулого року, не дотягнули навіть до одного відсотка.

У кожному сегменті визначилися власні лідери продажів:

Електромобілі – BYD Leopard 3

Бензинові авто – Renault Duster

Дизельні авто – Renault Duster

Гібриди – Toyota RAV4

Автомобілі з ГБО – Hyundai Tucson

Структура попиту у листопаді демонструє дві ключові тенденції. Перша – стрімке зростання популярності електромобілів, зумовлене активною присутністю китайських брендів, ширшим модельним рядом, конкурентною ціною та дією пільгового розмитнення. Друга – поступове витіснення дизельних моделей, що відповідає загальноєвропейському тренду обмеження ефективних та економічних моделей.

Якщо динаміка збережеться, 2025 рік може стати першим роком, коли електромобілі стабільно утримають частку понад третину ринку. Проте реальна картина попиту на електрички стане зрозуміла у 2026-му після скасування пільгового розмитнення на автомобілі з батарейками.