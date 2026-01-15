Електромобілі та гібриди поступово витісняють традиційні ДВЗ навіть в Україні: аналіз ринку

Сегмент нових автомобілів — це завжди авангард ринку, і тут у 2025 році картина уподобань покупців за типом пального помітно змінилася, констатують в Інституті досліджень авторинку.

Бензин та дизель пішли у піке. Частка бензинових авто впала до 31,6% (мінус 7,8%), а дизельних — до 17,5% (мінус 8,0%). Сумарно вони втратили майже 16 відсоткових пунктів ринку лише за рік.

Натомість електромобілі (28,6%) та гібриди (22,1%) тепер сумарно займають понад половину ринку нових авто (50,7%). Електроавто продемонстрували найпотужніший ріст — плюс 13,7%.

До речі у 2026 році підвищились податки на пальне

Покупець нового авто сьогодні — це людина, яка рахує не лише вартість пального, а й вартість володіння, принаймні коли йдеться про популярні японські гібриди. За кілька років ми дізнаємось, чи навчаться українські покупці визначати ліквідність та ціну на вторинному ринку. Особливо цікаво ціноутворення на вторинному ринку для китайських електроавто, яких прикупили чимало на хвилі ажіотажу "ПДВ повертається". І це не про сарказм - поки дійсно невідомо, наскільки привабливим (чи навпаки) товаром стануть ті ж BYD через 3-5 років, коли настане час їхнього продажу першими власниками.

Пальне: нові легковики 2024/2025

Імпорт вживаних авто: Ажіотаж на електрику

В імпорті вживаних машин ситуація ще радикальніша, і тут головним диригентом була фіскальна політика.

Частка дизеля в імпорті впала до 19,4% (мінус 6,4%). Бензин також просів до 42,3% (мінус 4,4%). Частка електромобілів злетіла до 30,3%, додавши за рік неймовірні 12,3%. Тепер кожен третій вживаний легковик, що заїжджає в Україну — на батарейках.

Весь 2025 рік пройшов під прапором «встигнути до ПДВ». Покупці та дилери масово везли Tesla, Nissan та інші вживані "електрички", поки діяли пільги. Це буквально вимило частку традиційного пального з імпортного потоку.

А чи продовжиться така ж тенденція цього року - навряд, адже пропозиція з BEV зараз надлишкова.

Пальне: імпортовані легковики з пробігом, 2024/2025

Також цікаво скільки вживаних авто привезли у 2025 році

Внутрішній ринок: Все стабільно

Внутрішні перепродажі змінюються найповільніше, оскільки тут циркулює те, що було куплено 5, 10 або навіть 20 років тому.

Частка бензину тут навіть трохи зросла — до 43,2% (+0,6%). Це пояснюється тим, що бензинові машини простіші та дешевші в утриманні на «вторинці», ніж старий складний дизель.

Дизель впав до 29,2% (мінус 1,8%), а ГБО — до 21,2% (мінус 0,9%). Епоха «газ-бензин» як головного способу економії поступово відходить у минуле.

Навіть тут частка електрики почала помітно рости — до 4% (+1,7%). Це ті самі «перші ластівки» імпорту минулих років, які почали масово змінювати власників усередині країни.

Пальне: вживані легковики, внутрішній ринок 2024/2025

Висновок експерта Інституту авторинку:

Ми бачимо два паралельні процеси. У нових авто та імпорті — це швидка адаптація до нових технологій та податкових пільг. Люди масово переходили на електрику, бо це вигідно "тут і зараз", а перерви з електропостачанням не стали вагомішим фактором, ніж повернення ПДВ на імпорт ел. авто. Проте внутрішній ринок нагадує великий інерційний маховик. Бензин тут залишається номером один, бо він зрозумілий і дешевий на вході.

Але подивіться на нові авто: бензин і дизель разом уже програють електриці та гібридам. Це означає, що за 3–5 років, коли ці машини потраплять на внутрішній ринок, структура пального в Україні зміниться назавжди. Навіть якщо відкинути податкові моменти, видно що дизель поступово витісняється в нішу комерційного транспорту та важких позашляховиків, через ускладнення конструкцій двигунів ("обвішування" їх "екологією") що нівелює економію на пальному при першому ж увімкненні Check Engine.