Електромобілі зайняли понад 30 відсотків українського ринку

На українському ринку нових легкових автомобілів продовжуються зміни у структурі попиту. За даними Укравтопрому, у жовтні частка авто з традиційними двигунами знизилася до 48 відсотків ринку, тоді як торік цей показник перевищував 62 відсотки.

Читайте також: Електромобілі та енергосистема України: чи є загроза блекауту

Найпопулярнішим сегментом стали повністю електричні автомобілі. Їхня частка у жовтневих реєстраціях сягнула 31 відсотка. Для порівняння, у жовтні 2024 року електрокари охоплювали лише 16,6 відсотка ринку. Цей результат підтверджує стабільне розширення електротранспортної інфраструктури та зростання інтересу українців до рішень які дозволяють економити на податках.

Бензинові авто посіли друге місце з часткою 29,6 відсотка проти 36,1 відсотка торік. Гібриди демонструють відносну стабільність: 20,6 відсотка ринку проти 20,7 відсотка минулого року. Продажі дизельних авто зменшилися до 18,6 відсотка з 26,3 відсотка рік тому. Менше одного відсотка припало на автомобілі з ГБО, що відповідає торішньому рівню.

Серед моделей у своїх сегментах лідерами стали

Електрокари: Volkswagen ID. Unyx

Бензинові автомобілі: Hyundai Tucson

Гібриди: Toyota RAV4

Дизельні авто: Renault Duster

Авто з ГБО: Hyundai Tucson

Ринок чітко демонструє зсув у бік електрифікації. Зростання частки електрокарів та поступове скорочення попиту на ДВЗ-техніку може вказувати на прискорення екологічного переходу та зміни в законодавстві.