Електрозарядні станції у Львові будуватимуть за конкурсною основою

У Львові затвердили Порядок проведення конкурсу з визначення суб’єктів, які здійснюватимуть встановлення та обслуговування станцій зарядки електротранспорту на території Львівської міської територіальної громади.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Про це йдеться на сайті мерії.

За словами фахівців департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури мерії, запровадження конкурсного механізму дозволить залучити кращі технічні та технологічні рішення, а також створити конкурентне середовище на ринку електрозарядної інфраструктури.



Це мають бути інноваційні зарядки

Мова йде про встановлення потужніших станцій з більшою кількістю портів, сучасним обладнанням і програмним забезпеченням.

Як зазначає у коментарі заступник директора департаменту Дмитро Пецій, основна мета конкурсу – не лише розширення мережі зарядних станцій, а й підвищення її якості. Для цього також затверджено склад конкурсної комісії, до якої увійшли представники міської ради та депутати ЛМР.

Що з локаціями

Наразі на території Львівської громади визначено 82 адреси для розміщення електрозарядних станцій. На 26 локаціях вони вже встановлені. Раніше заявники подавали звернення через ЦНАП, після чого департамент готував дозвільну документацію. Відтепер рішення ухвалюватимуться за результатами конкурсу.

Комісія визначатиме терміни подачі документів, дату та місце проведення конкурсу, а також перелік вимог до учасників. Участь зможуть брати фізичні особи, ФОПи та юридичні особи, подаючи заявки як на одну, так і на кілька адрес.

Дозвіл може видаватися автоматично

Якщо на певну локацію надійде лише одна заявка, право на встановлення станції надаватиметься автоматично.

У разі конкуренції між двома або більше учасниками, то переможця визначатимуть за затвердженим порядком, обираючи найкращу пропозицію.