Супершвидкісна дозаправка акумуляторів пасажирського транспорту відбувається прямо "на ходу".

Електричний шаттл, що має назву NTU Blue Solutions Flash Shuttle, є експериментальним транспортом, створеним університетом Наньяну для використання у межах студмістечка. Автобус здатний підзаряджати свої ходові батареї за рекордно швидкий час – усього 20 секунд, за допомогою пантографу.

22-місний автобус оснащено акумуляторними батареями, запасу ходу яких вистачає усього на 30 км. Цього цілком достатньо, аби курсувати маршрутом по закритій території студентського містечка. Втім, ці акумулятори виконують роль запасних, а під час роботи використовуються суперконденсатори, які підзаряджаються усього за 20 секунд під час посадки та висадки пасажирів на зупинках.

NTU Blue Solutions Flash Shuttle підзаряджається під час зупинок

Зарядка відбувається за допомогою чотирьох висувних пантографів (як в електровоза) у той час, поки автобус стоїть на зупинці. Заряду вистачає, аби проїхати 2 км, хоча відстань між зупинками навіть менше.

Повідомляється, що, у разі успішного завершення експерименту, Flash Shuttle зможе покинути межі студмістечка та почати роботу на звичайному міському маршруті у Наньяні.

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