Електричний Hummer H1 Арнольда Шварценеггера шукає нового власника

Унікальний електрифікований Hummer H1, створений спеціально для Арнольда Шварценеггера, виставлено на продаж. Проект, який поєднав військову легенду та сучасні електротехнології, залишається єдиним у своєму роді та вже сьогодні вважається колекційним екземпляром з історичною цінністю. Про це пише classicdriver.com.

Ідея перетворення класичного Hummer H1 на електромобіль належить самому Шварценеггеру, який раніше вже ініціював електрифікацію свого Mercedes-Benz G-Class. Для реалізації цього амбітного задуму було залучено австрійську інженерну компанію Kreisel Electric, яка спеціалізується на високопродуктивних акумуляторних системах.

Проект виявився технічно складним: інженерам довелося інтегрувати електросилову установку в рамну конструкцію 3,3-тонного позашляховика, не втративши його прохідності та експлуатаційних характеристик. Попри складність завдання, розробка була завершена менш ніж за два місяці.

У результаті дизельний двигун поступився місцем акумуляторній батареї ємністю 100 кВт·год та двом електромоторам, розташованим по одному на кожній осі. Сумарна потужність системи становить близько 360 кВт, що еквівалентно приблизно 490 кінським силам. Запас ходу сягає близько 300 кілометрів, а максимальна швидкість обмежена на рівні приблизно 120 км/год.

Важливо, що електрифікація не перетворила автомобіль на демонстраційний експеримент. Hummer H1 зберіг повний привід, міцну підвіску та позашляхові можливості, які зробили модель культовою. Більше того, миттєвий крутний момент електродвигунів навіть підвищив ефективність автомобіля на складному бездоріжжі.

На презентації проекту Шварценеггер наголосив, що електромобілі не обов’язково мають бути нудними або компромісними. Його Hummer H1 став прикладом того, як екологічні технології можуть поєднуватися з екстремальними формами автомобільного дизайну та високою потужністю.

Фактично цей автомобіль є не лише технічним експериментом, а й символом зміни парадигми в автомобільній індустрії, де навіть найбільш радикальні позашляховики можуть адаптуватися до електричної епохи. Враховуючи ексклюзивність, зв’язок із відомим власником і унікальну інженерну реалізацію, електричний Hummer H1 має всі шанси стати об’єктом полювання для колекціонерів і автомобільних ентузіастів.