Історичний факт: герой однієї з казок "1000 і 1 ночі" Ала ад-Дін був китайцем. Ще один факт: у Піднебесній можна купити новенькі електричні кросовери Mercedes та Range Rover за ціною колісних дисків німецьких SUV.

Доки автомобільні гранди вкладають мільярди у розробку доступних кожному електрокарів, невеличкі китайські компанії успішно торгують примітивними дешевими електромобілями, не обтяжуючи а ні дизайном, а ні технічними витребеньками.

Минулого року у Китаї було продано близько 468 тисяч електричних автомобілів. Однак не кожен житель Піднебесної може дозволити собі електрокар від місцевих виробників – BAIC, Zhidou, BYD, Chery чи JAC, не кажучи вже про Chevrolet, BMW чи Tesla. Навіть простенькі Zhidou D2 EV та BAIC EC180 коштують 18 800 та 22 000 доларів, відповідно. Ці дві моделі входять у топ-5 електрокарів за продажами у Китаї. У той же час на ринку усе більшу популярність набирає клас автомобілів LSEV (Low Speed ​​Electric Vehicles) – тобто низькошвидкісних електромобілів.



Фото: BAIC EC180 / BAIC



Фото: Zhidou D2 EV / autogeek.com.ua

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Автомобілі класу LSEV відрізняються низькою потужністю – як правило, до 10 кінських сил і низькою ціною. Часто дизайн цих машин копіює відомі моделі великих виробників. Так, нещодавно у мережі з’явились фото чергових мікрокарів від невідомої китайської мануфактури, котрі копіюють Range Rover Evoque та Mercedes GLE.

Електрокари мають однакові аграгати, відрізняють їх лише кузови. Довжина мінікарів не перевищує 3,5 метрів, при цьому вони здатні прийняти на борт 4 дорослих людей. Міні-Мерс та Мікро-Рейндж можуть розвивати максимальну швидкість у 50 км/год і долати на одному заряді батареї до 150 км. Комплектація електрокарів включає мультімедійну систему з сенсорним екраном і камерою заднього виду. Покупцям у Китаї такі електрокари обійдуться у 3,9 тисячі доларів.

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