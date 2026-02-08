Електричний Rolls-Royce "вмер" за пів року після покупки, але його так і відремонтували: яка причина

Згідно з позовом, поданим у США, Марсі М. Доновіц придбала індивідуально сконфігурований електричний Rolls-Royce Spectre Black Badge на початку 2025 року та отримала автомобіль 23 червня. Уже в жовтні, за словами власниці, машина раптово зазнала “серйозної несправності” і швидко стала непридатною для експлуатації, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops.

Після цього Spectre евакуювали до авторизованого дилера Avondale. Там клієнтці повідомили, що необхідні деталі замовлені, але вони перебувають у резерві без конкретних термінів постачання або ремонту. Автомобіль фактично простоює на сервісі з осені. Після понад 40 днів без жодного результату власниця звернулася до юристів і направила Rolls-Royce офіційний запит із вимогою викупити автомобіль та повернути кошти.

Компанія відмовила. Станом на лютий електричний Spectre все ще знаходиться у дилера та, як стверджується в позові, так і не був відремонтований. У документах ключовою проблемою вказують серйозний дефект акумулятора, який робить машину небезпечною та непридатною для керування. Окремо зазначається, що ні виробник, ні дилер не змогли провести діагностику та ремонт у “розумні строки”, хоча автомобіль за цей час продовжував втрачати ринкову вартість.

Претензії не лише до поломки

У позові також зазначено, що Rolls-Royce нібито був обізнаний про потенційні проблеми з надійністю Spectre та падінням його вартості на вторинному ринку, але не розкрив цю інформацію клієнтці до або під час продажу. Марсі Доновіц вимагає повного викупу автомобіля або розірвання договору купівлі-продажу, компенсації за втрату можливості користування авто, знецінення, супутні та непрямі збитки, а також відшкодування судових витрат і гонорарів адвокатів.

Невчасний скандал для Rolls-Royce

Цей позов став особливо болючим для бренду на тлі активних планів з електрифікації. Rolls-Royce вже продає Spectre та готує нові електричні моделі — седан і SUV. Історія з несправним флагманом за понад пів мільйона доларів може серйозно вдарити по іміджу “безпрецендентної розкоші” бренду.