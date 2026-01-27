Електричині 4-колісні скутери для приміщень і вулиці уже в медзаладах Львівщини

ФОТО: Львівська ОВА|
Електричні скутери Golden Technologies Buzzaround будуть замість крісел колісних
Допомогу у партнерстві з міжнародною організацією Hope for Ukraine надала Українська Християнська Місія відновлення та милосердя "Добрий самарянин".
Про нове надходження спеціалізованої малогабаритнох техніки на своїй ФБ-сторінці розповів глава регіону Максим Козицький.
Для гуманітарних місій у медзакладах
Техніка допоможе пересуватися по лікарнях, реабілітаційних центрах та їхніх прилеглих територіях людям з інвалідністю, а також тим, хто отримав травми і поранення під час війни.
Це будуть і військові, і цивільні, котрі постраждали через напад Рoсiї, і зараз перебувають на лікуванні й потребують такої опори.
Кому дістався електротранспорт
Електроскутери передано на баланс:
- Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи;
- Superhumans Center;
- Новояричівської районної лікарні;
- Підберізцівської громади;
- Моршинської міської лікарні;
- санаторію "Моршин Прикордонник".
Buzzaround XL має просте бездротове розбирання, що дозволяє розібрати та зібрати його за лічені секунди. Колаж: Авто24
Розповідаємо про техніку конкретно
Надійшли електричні скутери Golden Technologies Buzzaround XL (чотириколісна модель GB147D) для людей з обмеженими можливостями. Це по суті аналог крісла колісного, але у компактнішому вигляді та з електричним приводом.
Машина розрахована для пересування як у приміщеннях, так і по тротуарній зоні руху без виїзду на мережу доріг загального користування, оскільки атрибути повноцінного ТЗ ( повороти, габарити, стоп-сигнали) тут відсутні.
Buzzaround XL пропонує вантажність 136 кг та максимальну швидкість 6,4 км/год. Він має радіус повороту 1,2 метра, що робить його дуже маневровим.
Його регульована за кутом світлодіодна фара забезпечує чітку видимість, а електромагнітні гальма забезпечують надійне гальмування.
Buzzaround XL має дворічну гарантію на трансмісію та електроніку, а також річний сервісний контракт. Фото: Львівська ОВА
Самокат розроблений у сучасному стилі, що забезпечує комфортну їзду завдяки регульованому сидінню (три позиції) та підніжкам.
Скутер масою 54 кілограми має привід на задню пару коліс. Акумулятор важить 8,9 кг. Заряджається акумулятор щонайменше 8 годин перед першим використанням та 12 годин після кожного наступного використання.