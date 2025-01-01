Електрифіковані Chevrolet Corvette втрачають чверть своєї вартості після 180 кілометрів пробігу

Як пише Carscoops, на момент запуску це був найшвидший серійний Corvette в історії, здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Проте це не допомагає його вартості, оскільки ціна спорткара впала на 25% на аукціоні.

Читайте також: Який кросовер коштує на Copart дешевше тисячі доларів

Автомобіль, про який йде мова, мав початкову ціну майже 136 000 доларів й оснащений 495-сильним двигуном V8, що приводить у рух задні колеса, та 160-сильним електромотором, що приводить у рух передню вісь. Загальна потужність гібридної системи становить 655 “коней”.

Цей автомобіль також має деякі опції, зокрема карбонові накладки (2995 доларів) та карбонову обробку салону $1500 доларів США. Крім того, на одометрі лише 180 км, що робить його практично новим.

Також цікаво: Chevrolet Captiva став електромобілем

Попри це, переможець торгів отримав спорткар, сплативши лише 103 000 доларів. Ймовірно, причиною є те, що попередній власник придбав автівку у дилера за дуже завищеною ціною.