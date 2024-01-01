Ентузіасти знайшли покинуті Ford Escort RS Cosworth у старому сараї

Як зазначає Motor1, у власника цих автомобілів також є Porsche 928, який згорів внаслідок пожежі, універсал BMW E30 та класичний Mini Cooper S. Однак два Ford Escort RS Cosworth виглядають найзанедбанішими, оскільки вкриті брудом та мохом.

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Реєстраційні наклейки свідчать про те, що ці авто простояли в гаражі понад 20 років. Одна з автівок має пробіг всього у 20 116 кілометрів. Проте, навіть з таким невеликим пробігом їй знадобиться повна реставрація. Детальний огляд зблизька показує, що кузов обох моделей вкрито корозією в районі арок.

Команда не заглядала під капот, але очевидно, що патрубки та шланги на 2,0-літрових двигунах з турбонаддувом Cosworth в непридатному стані. Реставрація цих Escort RS Cosworth, вірогідно, мала б сенс.

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У чудовому стані вони можуть коштувати понад 100 000 доларів, але для багатьох шанувальників Ford ці автомобілі – безцінні. Однак, обидва екземпляри, ймовірно, залишаться в поточному стані, оскільки нинішній власник не має наміру продавати їх або вживати будь-яких заходів для їх збереження.