Названо найбезпечніші авто 2025 року: хто став еталоном безпеки

Минулий рік став переломним, оскільки на ринку різко зросла кількість електромобілів, а системи активної та напівавтономної безпеки суттєво ускладнилися. Попри це, автовиробники змогли не лише адаптуватися до жорсткіших протоколів випробувань, а й підняти загальний рівень безпеки на нову висоту.

Читайте також: Найбезпечніші автомобілі 2025 року визначені новими тестами Euro NCAP

Mercedes-Benz CLA — абсолютний лідер року

Найвищий сумарний результат серед усіх протестованих автомобілів показав Mercedes-Benz CLA, який очолив категорію малих сімейних автомобілів і водночас отримав звання найкращого серед усіх протестованих авто 2025 року.

Модель набрала високі бали за всіма чотирма напрямками оцінювання — захист дорослих і дітей, безпека вразливих учасників дорожнього руху та робота асистуючих систем. Особливо відзначили вдосконалений активний капот і сучасні системи автоматичного гальмування. Для Mercedes це знаковий успіх — CLA вже отримував титул «Найкращий у класі» у 2019 році, і нове покоління не лише повторило, а й перевершило цей результат.

До речі: Неочікувано: "Автомобілем року 2026" у Європі став бренд, який не бачив титулу 52 роки

Рік електромобілів

До списку найкращих у своєму класі за підсумками 2025 року увійшли одразу кілька електромобілів, що чітко демонструє зміну балансу сил на ринку. Серед переможців:

MINI Cooper E

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Smart #5

Polestar 3

Усі ці моделі мають п’ятизірковий рейтинг Euro NCAP у стандартній комплектації та показали стабільно високі результати в реальних сценаріях зіткнень.

Як визначають “Найкращого у класі”

Звання “Best in Class” присуджується на основі зваженої суми балів у чотирьох ключових категоріях: захист дорослих пасажирів, захист дітей, безпека вразливих учасників дорожнього руху та робота систем допомоги водієві. До конкурсу допускаються лише автомобілі зі стандартним пакетом безпеки та максимальним п’ятизірковим рейтингом. За словами генерального секретаря Euro NCAP доктора Міхіеля ван Ратінгена, ця система дозволяє споживачам швидко зорієнтуватися та обрати найбезпечніший автомобіль у потрібному сегменті. Переможцями у своїх сегментах виявились:

Читайте також: В краш-тесті Euro NCAP китайський електромобіль провалився: кузов зім’яло, двері не відкрились

Малий сімейний автомобіль і найкращий загалом — Mercedes-Benz CLA;

Німецький седан показав майже ідеальні показники захисту дорослих пасажирів та найкращий у класі результат для вразливих учасників дорожнього руху.

City car та суперміні — MINI Cooper E;

Компактний електромобіль довів, що малі розміри не означають компромісів у безпеці — особливо в структурних краш-тестах.

Великий сімейний автомобіль — Tesla Model 3;

Оновлена модель вразила експертів високим рівнем захисту дітей і вдосконаленими системами допомоги водієві.

Малий позашляховик — Tesla Model Y;

Один із бестселерів ринкуще раз підтвердив свою універсальність — від простору до безпеки.

Великий позашляховик — Smart #5;

Хоч Smart #5 і новачок у сегменті, він продемонстрував, що перехід бренду до більших автомобілів не відбувся коштом безпеки.

Автомобіль представницького класу — Polestar 3.

Виділився жорсткістю кузова, високим рівнем захисту дітей та передовими асистентами водія.

Безпека як аргумент на користь електромобілів

У Euro NCAP підкреслюють — результати 2025 року мають заспокоїти покупців, які вагаються щодо переходу на електромобілі. Електричні авто не просто відповідають стандартам безпеки, а часто перевершують традиційні авто з ДВЗ. CLA, Model 3 і Model Y показують, що високий рівень захисту можна поєднати з аеродинамічним дизайном, а MINI Cooper E доводить, що безпека може бути навіть в компактному авто.

Також на тему: Чи справді електромобілі безпечніші за бензинові авто в ДТП: дослідження

Погляд у 2026 рік

Euro NCAP закликає виробників не знижувати темп і продовжувати рух до глобальної мети Vision Zero — нульової смертності на дорогах. Судячи з результатів 2025 року, можна зробити висновок, що галузь, загалом, рухається у правильному напрямку.