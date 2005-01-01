Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
На презентацію третього покоління BMW X3 в автосалоні на Бориспільському шосе зібралося багато прихильників марки.

















Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
На презентацію третього покоління BMW X3 в автосалоні на Бориспільському шосе зібралося багато прихильників марки.

















Презентація нового BMW X3 відбулася 27 січня у дилерському центрі "АВТ Баварія Київ" на Бориспільському шосе.

Ця модель стала основоположником сегменту SAV (Sport Activity Vehicle) – кросоверів для активного відпочинку, які стають все популярнішими серед автомобілістів всього світу. В Україні представлено третє покоління BMW X3, який продовжує багаторічні традиції баварського бренду: шалену динаміку, стильний зовнішній вигляд та високий рівень комфорту.
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Новинка стала більшою за попередника та отримала виразний дизайн в стилі найновіших моделей BMW. Втім, силует та пропорції істотно не змінились: навіть здалеку X3 впізнаваний: це типовий кросовер від BMW.

Про динамічний характер новинки натякають величезна решітка радіатора, аеродинамічний бампер, спортивні елементи оформлення кузова та низький як для кросовера коефіцієнт аеродинамічного спротиву – 0,29.
Через збільшення розмірів салон Х3 став зручнішим та комфортнішим. Панель приладів стала більш "легкою", а кермо – меншим. Нова мультимедійна система не лише "дружить" с сучасними сматфонами, а навіть знає "мову жестів" - помахом руки можна, наприклад, змінювати гучність музики чи перемикати радіостанції.
Через збільшення розмірів салон Х3 став зручнішим та комфортнішим. Панель приладів стала більш "легкою", а кермо – меншим. Нова мультимедійна система не лише "дружить" с сучасними сматфонами, а навіть знає "мову жестів" - помахом руки можна, наприклад, змінювати гучність музики чи перемикати радіостанції.
Залежно від темпераменту водія BMW пропонує нову Х3 на вибір у п'яти варіантах силового агрегату. Українці можуть обрати з-поміж двох бензинових двигунів (X3 xDrive20i, X3 xDrive30i), двох дизельних (X3 xDrive20d, X3 xDrive30d), а також в спортивній версії - X3 M40i. Остання дозволяє відчути динаміку спорткара – 4,8 секунди до першої "сотні".

Завдяки системі вибору режиму силового агрегату та підвіски водій зможе обирати характер машини в залежності від свого настрою.

Цікаво, що традиційні для баварської марки динамічні показники вдало поєднуються з низькою витратою палива, завдяки базовому пакету BMW EfficientDynamics. Це дозволяє витрачати від 4,8 л пального на 100 км шляху.

Загалом, новий BMW X3 відрізняється більшим набором базового обладнання, аніж BMW X3 попереднього покоління.

Діапазон цін на новий BMW X3 варіюється від 1 324 271 до 2 119 016 гривень.
Залежно від темпераменту водія BMW пропонує нову Х3 на вибір у п'яти варіантах силового агрегату. Українці можуть обрати з-поміж двох бензинових двигунів (X3 xDrive20i, X3 xDrive30i), двох дизельних (X3 xDrive20d, X3 xDrive30d), а також в спортивній версії - X3 M40i. Остання дозволяє відчути динаміку спорткара – 4,8 секунди до першої "сотні".

Завдяки системі вибору режиму силового агрегату та підвіски водій зможе обирати характер машини в залежності від свого настрою.

Цікаво, що традиційні для баварської марки динамічні показники вдало поєднуються з низькою витратою палива, завдяки базовому пакету BMW EfficientDynamics. Це дозволяє витрачати від 4,8 л пального на 100 км шляху.

Загалом, новий BMW X3 відрізняється більшим набором базового обладнання, аніж BMW X3 попереднього покоління.

Діапазон цін на новий BMW X3 варіюється від 1 324 271 до 2 119 016 гривень.
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