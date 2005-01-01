Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні

Залежно від темпераменту водія BMW пропонує нову Х3 на вибір у п'яти варіантах силового агрегату. Українці можуть обрати з-поміж двох бензинових двигунів (X3 xDrive20i, X3 xDrive30i), двох дизельних (X3 xDrive20d, X3 xDrive30d), а також в спортивній версії - X3 M40i. Остання дозволяє відчути динаміку спорткара – 4,8 секунди до першої "сотні".



Завдяки системі вибору режиму силового агрегату та підвіски водій зможе обирати характер машини в залежності від свого настрою.



Цікаво, що традиційні для баварської марки динамічні показники вдало поєднуються з низькою витратою палива, завдяки базовому пакету BMW EfficientDynamics. Це дозволяє витрачати від 4,8 л пального на 100 км шляху.



Загалом, новий BMW X3 відрізняється більшим набором базового обладнання, аніж BMW X3 попереднього покоління.



Діапазон цін на новий BMW X3 варіюється від 1 324 271 до 2 119 016 гривень.