Концептуальна модель Le Fil Rouge показала майбутній напрямок дизайну компанії, а серійні кросовери Santa Fe та Kona Electric – сучасний рівень технологічності.
Hyundai Le Fil Rouge
Hyundai Motor показала в Женеві концептуальне авто, яке до останнього тримала в секреті. Лише перед відкриттям автошоу вона опублікувала два зображення машини. На подіумі журналісти роздивились концепт Хюндай з красивою назвою Le Fil Rouge – «червона нитка».
Про те, що Hyundai покаже концепт-кар, який стане втіленням дизайну нових моделей корейського бренду, було відомо ще до початку Женевського автосалону 2018. Однак побачене вразило усіх. Сріблястий купеподібний седан з обтічними "краплеподібними" формами виявився напрочуд гармонійним та стильним. Корейці кажуть, що дизайн створений у стилі "спортивної чуттєвості", і їм можна повірити – нотки спорту та грації у ньому точно є.
Довгий капот закінчується вузькою решіткою радіатора, в яку, наче соти, вмонтовані світлові прилади. Дві лінії на капоті органічно продовжують малюнок бамперу. А по всій довжині кузова збоку йде виразна лінія, яка закінчується на кормі. Дах повністю скляний.
Салон ще більш футуристичний – двері, що відчиняються в різні сторони, відкривають тонкі окремі сидіння на елегантному каркасі. Торпедо та панель перед пасажиром з деревини більш доречні на яхті, аніж на автомобілі.
Концептуальний Hyundai на Женевському автосалоні отримав одразу два імені. Перше, банальне, HDC-1, а друге – загадкове та красиве - Le Fil Rouge. "Ле Філ Руж" з французької має два значення: пряме (червона нитка) та переносне (загальний потік). Мабуть, що маркетологи мали на увазі саме друге. Особливо, коли говорили, що саме так "взагалі" будуть виглядати майбутні моделі Hyundai – причому не лише седани, але й кросовери. Що ж, цікаво буде побачити. Сподіваємось, чекати треба буде недовго.
Hyundai Santa Fe
Четверта генерація середньорозмірного кросовера Hyundai Santa Fe зовні абсолютно не схожа на попередників, адже він несе у собі риси нової хвилі фірмового дизайну бренду. В очі впадають масивна радіаторна решітка та двоярусна головна оптика. Ефектна лінія профілю гармонійно поєднує передню частину авто з задньою, а на кормі виділяється масивний бампер та світлодіодні ліхтарі.
Новий Hyundai Santa Fe став довшим (+70мм) та ширшим (+10 мм) за попередника, також до 2765 мм збільшилась колісна база. Новий дизайн салону створений з традиційним для марки горизонтальним компонуванням центральної консолі. Панель приладів нового Санта Фе тепер аналого-цифрова, з 7-дюймовим дисплеєм, а над нею головна для водія інформація виводиться на Head-up дисплей високої роздільної здатності. Над центральною консоллю – 7- чи 8- дюймовий дисплей мультимедійної системи з модулями Apple CarPlay та Android Auto. Серед обладнання – бездротова зарядка для телефонів, крісла з електрорегулюванням 10 положень. Простір в ногах пасажирів заднього ряду збільшився на 38 мм, а задній диван тепер встановлений вище на 18 мм у порівнянні з моделлю третього покоління. Об'єм багажника збільшено на 40 л до 625 літрів.
Модель оснащується розробленою фахівцями Hyundai системою повного приводу HTRAC, яка дозволяє оптимально розподілити крутний момент на колеса в залежності від їх зчеплення з дорожнім покриттям і швидкості автомобіля. В системі HTRAC використана повністю електрична муфта, яка забезпечує підключення задньої вісі. Співвідношення розподілу крутного моменту змінюється за допомогою режимів приводу і відображається на приладовій панелі.
На європейському ринку Hyundai Santa Fe четвертого покоління буде оснащуватися двома бензиновими двигунами 2.4 GDi та 2.4 MPi, а також парою дизелів 2.0 CRDi та 2.2 CRDi. Ці силові агрегати комбінуються з новою 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач, яка забезпечує плавність перемикання і поліпшену на 3% економію палива в порівнянні з 6-діапазонною трансмісією, якою комплектується попереднє покоління моделі.
Комплексна система безпеки Hyundai Smart Sense включає в себе функцію розпізнавання присутності задніх пасажирів, попередження щодо бічного руху ззаду з можливістю автоматичного гальмування та система безпечного виходу, яка тимчасово блокує двері при наближенні транспортних засобів ззаду.
Спереду у Santa Fe встановлена незалежна підвіска типу Макферсон, а ззаду - модернізована, незалежна багатоважільна підвіска з вертикально встановленими амортизаторами (забезпечують стабільність управління на різних швидкостях). Використання більшої кількості високоякісних вібро- та шумопоглинаючих елементів дозволило істотно знизити рівень сторонніх шумів, що проникають до салону автомобіля.
Опціонально кросовер може бути оснащений підвіскою з пневматичними елементами, які контролюють постійну висоту дорожнього просвіту незалежно від ступеня завантаження автомобіля.
Виробництво абсолютно нового Hyundai Santa Fe почнеться в другому кварталі 2018 року, а поставки кросовера в Україну заплановані на серпень 2018 року.
Hyundai Kona Electric
Корейський автогігант стане першим автомобільним брендом у світі, що пропонує повністю електричний компактний кросовер. Від звичайної Kona електрична відрізняється оформленням фальш-решітки радіатора та габаритами. Kona Electric на 15 мм довша та на 20 мм вища за бензинову версію, а от колісна база у них однакова – 2600 мм. Задля кращої аеродинаміки на електричній Kona встановлені нові бампери та спеціально розроблені колісні диски.
У Kona Electric є «власні» кольори. Можна обрати з-поміж 7 варіантів для кузова та 3 відтінків для даху, серед яких є особливий - Galactic Grey. Завдяки розміщенню високовольтної батареї під підлогою багажник збільшено до 373 літрів.
Kona Electric оснащується двома варіантами силової установки. Базова версія має батарею ємністю 39,2 кВт-год та мотор потужністю у 133 к.с., що забезпечують електрокросоверу пробіг у 300 км на одній зарядці. Динаміка розгону від 0 до 100 км/год становить 7,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 167 км/год. Автовиробник характеризує динаміку автомобіля як fun to drive. Старша версія пропонує потужність у 201 "сил" та запас ходу у 470 км завдяки використанню полімерної літій-іонної батареї ємністю 64 кВт-год. Завдяки швидкій зарядці кросовер зможе набрати 80% ємності батареї всього за 54 хвилини.
Окрім екологічності, корейський виробник робить ставку на дизайн, комфортність та функціональність автомобіля. Якщо перші два пункти – предмет суто індивідуальний, суб'єктивний, то про останній можна сказати, що список електронних систем автомобіля досить значний. Інформаційно-розважальна система об'єднує навігацію, функції фото-, відео- та аудіопрогравача, а також забезпечує можливість використовувати смартфон на повну, завдяки додаткам Apple CarPlay і Android Auto. Також смартфон чи планшет можна зарядити без використання дротів.
Серед допоміжних систем управління Hyundai Kona Electric – система запобігання зіткненню з функцією виявлення пішоходів SmartSense, моніторинг сліпих зон, контроль стомленості водія, система утримання у полосі руху, контроль швидкості та активний круїз-контроль. Українці зможуть придбати електричну Kona наприкінці 2018 року.