Четверта генерація середньорозмірного кросовера Hyundai Santa Fe зовні абсолютно не схожа на попередників, адже він несе у собі риси нової хвилі фірмового дизайну бренду. В очі впадають масивна радіаторна решітка та двоярусна головна оптика. Ефектна лінія профілю гармонійно поєднує передню частину авто з задньою, а на кормі виділяється масивний бампер та світлодіодні ліхтарі.



Новий Hyundai Santa Fe став довшим (+70мм) та ширшим (+10 мм) за попередника, також до 2765 мм збільшилась колісна база. Новий дизайн салону створений з традиційним для марки горизонтальним компонуванням центральної консолі. Панель приладів нового Санта Фе тепер аналого-цифрова, з 7-дюймовим дисплеєм, а над нею головна для водія інформація виводиться на Head-up дисплей високої роздільної здатності. Над центральною консоллю – 7- чи 8- дюймовий дисплей мультимедійної системи з модулями Apple CarPlay та Android Auto. Серед обладнання – бездротова зарядка для телефонів, крісла з електрорегулюванням 10 положень. Простір в ногах пасажирів заднього ряду збільшився на 38 мм, а задній диван тепер встановлений вище на 18 мм у порівнянні з моделлю третього покоління. Об'єм багажника збільшено на 40 л до 625 літрів.



Модель оснащується розробленою фахівцями Hyundai системою повного приводу HTRAC, яка дозволяє оптимально розподілити крутний момент на колеса в залежності від їх зчеплення з дорожнім покриттям і швидкості автомобіля. В системі HTRAC використана повністю електрична муфта, яка забезпечує підключення задньої вісі. Співвідношення розподілу крутного моменту змінюється за допомогою режимів приводу і відображається на приладовій панелі.

