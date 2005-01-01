Концептуальная модель Le Fil Rouge показала будущее направление дизайна компании, а серийные кроссоверы Santa Fe и Kona Electric– современный уровень технологичности.
Hyundai Le Fil Rouge
Hyundai Motor показала в Женеве концептуальное авто, которое до последнего держала в секрете. Только перед открытием автошоу она опубликовала два изображения машины. На подиуме журналисты рассмотрели концепт Хюндай с красивым названием Le Fil Rouge – «красная нить».
О том, что Hyundai покажет концепт-кар, который станет воплощением дизайна новых моделей корейского бренда, было известно еще до начала Женевского автосалона 2018. Однако увиденное поразило всех. Серебристый купеобразный седан с обтекаемыми "каплевидными" формами оказался на удивление гармоничным и стильным. Корейцы говорят, что дизайн создан в стиле «спортивной чувственности», и им можно поверить – нотки спорта и грации в нем точно есть.
Длинный капот заканчивается узкой решеткой радиатора, в которую, как соты, встроены световые приборы. Две линии на капоте органично продолжают рисунок бампера. А по всей длине кузова сбоку идет выразительная линия, которая заканчивается на корме. Крыша полностью стеклянная.
Салон еще более футуристический – двери, открывающиеся в разные стороны, открывают тонкие отдельные сидения на элегантном каркасе. Торпедо и панель перед пассажиром из древесины более уместны на яхте, чем на автомобиле.
Концептуальный Hyundai на Женевском автосалоне получил сразу два имени. Первое, банальное, HDC-1, а второе – загадочное и красивое – Le Fil Rouge. "Ле Фил Руж" с французской имеет два значения: прямое (красная нить) и переносное (общий поток). Очевидно, что маркетологи имели в виду именно второе. Особенно, когда говорили, что именно так "вообще" будут выглядеть будущие модели Hyundai – причем не только седаны, но и кроссоверы. Что же, интересно будет увидеть. Надеемся, ждать надо будет недолго.
Hyundai Santa Fe
Четвертая генерация среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe внешне совершенно не похожа на предшественников, ведь он несет в себе черты новой волны фирменного дизайна бренда. В глаза бросаются массивная радиаторная решетка и двухъярусная головная оптика. Эффектная линия профиля гармонично сочетает переднюю часть авто с задней, а на корме выделяется массивный бампер и светодиодные фонари.
Новый Hyundai Santa Fe стал длиннее (+ 70мм) и шире (+10 мм) предшественника, также в 2765 мм увеличилась колесная база. Новый дизайн салона создан с традиционной для марки горизонтальной компоновкой центральной консоли. Панель приборов нового Санта Фе теперь аналого-цифровая, с 7-дюймовым дисплеем, а над ней главная для водителя информация выводится на Head-up дисплей высокого разрешения. Над центральной консолью – 7- или 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с модулями Apple CarPlay и Android Auto. Среди оборудования – беспроводная зарядка для телефонов, кресла с электрорегулировками 10 положений. Пространство в ногах пассажиров заднего ряда увеличился на 38 мм, а задний диван теперь установлен выше на 18 мм по сравнению с моделью третьего поколения. Объем багажника увеличен на 40 л до 625 литров.
Модель оснащается разработанной специалистами Hyundai системой полного привода HTRAC, которая позволяет оптимально распределить крутящий момент на колеса в зависимости от их сцепления с дорожным покрытием и скорости автомобиля. В системе HTRAC использована полностью электрическая муфта, которая ведает подключением задней оси. Соотношение распределения крутящего момента изменяется с помощью режимов привода и отображается на приборной панели.
На европейском рынке Hyundai Santa Fe четвертого поколения будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями 2.4 GDi и 2.4 MPi, а также парой дизелей 2.0 CRDi и 2.2 CRDi. Эти силовые агрегаты комбинируются с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает плавность переключения и улучшенную на 3% экономию топлива по сравнению с 6-диапазонной трансмиссией, которой комплектуется предыдущее поколение модели.
Комплексная система безопасности Hyundai Smart Sense включает в себя функцию распознавания присутствия задних пассажиров, предупреждения относительно бокового движения сзади с возможностью автоматического торможения и системы безопасного выхода, которая временно блокирует двери при приближении транспортных средств сзади.
Впереди у Santa Fe установлена независимая подвеска типа МакФерсон, а сзади – модернизированная, независимая многорычажная подвеска с вертикально установленными амортизаторами (обеспечивают стабильность управления на разных скоростях). Использование большего количества высококачественных вибро- и шумопоглощающих элементов позволило существенно снизить уровень посторонних шумов, проникающих в салон автомобиля.
Опционально кроссовер может быть оснащен подвеской с пневматическими элементами, которые контролируют постоянную высоту дорожного просвета независимо от степени загрузки автомобиля.
Производство абсолютно нового Hyundai Santa Fe начнется во втором квартале 2018 года, а поставки кроссовера в Украину запланированы на август 2018 года.
Hyundai Kona Electric
Корейский автогигант станет первым автомобильным брендом в мире, который предлагает полностью электрический компактный кроссовер. От обычной Kona электрическая отличается оформлением фальш-решетки радиатора и габаритами. Kona Electric на 15 мм длиннее и на 20 мм выше бензиновой версии, а вот колесная база у них одинаковая – 2600 мм. Для лучшей аэродинамики на электрической Kona установлены новые бамперы и специально разработанные колесные диски.
В Kona Electric есть «собственные» цвета. Можно выбрать между 7 вариантов для кузова и 3 оттенков для крыши, среди которых особый – Galactic Grey. Благодаря размещению высоковольтной батареи под полом багажник увеличен до 373 литров.
Kona Electric оснащается двумя вариантами силовой установки. Базовая версия имеет батарею емкостью 39,2 кВт-ч и мотор мощностью в 133 л.с., которые обеспечивают электрокроссоверу пробег в 300 км на одной зарядке. Динамика разгона от 0 до 100 км/ч составляет 7,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 167 км/ч. Автопроизводитель характеризует динамику автомобиля как fun to drive. Старшая версия предлагает мощность в 201 "сил" и запас хода в 470 км благодаря использованию полимерной литий-ионной батареи емкостью 64 кВт-час. Благодаря быстрой зарядке кроссовер сможет набрать 80% емкости батареи всего за 54 минуты.
Кроме экологичности, корейский производитель делает ставку на дизайн, комфортность и функциональность автомобиля. Если первые два пункта – предмет сугубо индивидуальный, субъективный, то о последнем можно сказать, что список электронных систем автомобиля весьма значителен. Информационно-развлекательная система объединяет навигацию, функции фото-, видео- и аудиоплеера, а также обеспечивает возможность использовать смартфон на полную, благодаря приложениям Apple CarPlay и Android Auto. Также смартфон или планшет можно зарядить без использования проводов.
Среди вспомогательных систем управления Hyundai Kona Electric – система предотвращения столкновения с функцией обнаружения пешеходов SmartSense, мониторинг слепых зон, контроль усталости водителя, система содержания в полосе движения, контроль скорости и активный круиз-контроль. Украинцы смогут приобрести электрическую Kona в конце 2018 года.