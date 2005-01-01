Четвертая генерация среднеразмерного кроссовера Hyundai Santa Fe внешне совершенно не похожа на предшественников, ведь он несет в себе черты новой волны фирменного дизайна бренда. В глаза бросаются массивная радиаторная решетка и двухъярусная головная оптика. Эффектная линия профиля гармонично сочетает переднюю часть авто с задней, а на корме выделяется массивный бампер и светодиодные фонари.



Новый Hyundai Santa Fe стал длиннее (+ 70мм) и шире (+10 мм) предшественника, также в 2765 мм увеличилась колесная база. Новый дизайн салона создан с традиционной для марки горизонтальной компоновкой центральной консоли. Панель приборов нового Санта Фе теперь аналого-цифровая, с 7-дюймовым дисплеем, а над ней главная для водителя информация выводится на Head-up дисплей высокого разрешения. Над центральной консолью – 7- или 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с модулями Apple CarPlay и Android Auto. Среди оборудования – беспроводная зарядка для телефонов, кресла с электрорегулировками 10 положений. Пространство в ногах пассажиров заднего ряда увеличился на 38 мм, а задний диван теперь установлен выше на 18 мм по сравнению с моделью третьего поколения. Объем багажника увеличен на 40 л до 625 литров.



Модель оснащается разработанной специалистами Hyundai системой полного привода HTRAC, которая позволяет оптимально распределить крутящий момент на колеса в зависимости от их сцепления с дорожным покрытием и скорости автомобиля. В системе HTRAC использована полностью электрическая муфта, которая ведает подключением задней оси. Соотношение распределения крутящего момента изменяется с помощью режимов привода и отображается на приборной панели.

