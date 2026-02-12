Фальшивий патруль і вибух на трасі: в Італії серед білого дня грабіжники атакували інкасаторський фургон

За даними слідства, нападники використали автомобілі з миготливими синіми маячками, видаючи себе за правоохоронців, повідомляє Auto24, посилаючись на Independent.

Одним із таких авто, ймовірно, був сріблястий Alfa Romeo Stelvio. Щоб повністю паралізувати рух, зловмисники підпалили вантажівку й перекрили автомагістраль. Це змусило броньований фургон приватної охоронної компанії Battistolli зупинитися.

Читайте також: Погоня, пістолет та електрошокер: як в США затримали 65-річну порушницю ПДР

Після цього нападники оточили інкасаторське авто та заклали вибухівку. Потужний вибух буквально вирвав двері й пошкодив дах фургона, уламки розлетілися дорогою, а місце події затягнуло густим димом. На відео, знятому очевидцем, видно, як озброєні чоловіки в балаклавах (частина в чорному одязі, частина в білих комбінезонах) діють чітко та злагоджено.

Перестрілка і погоня

Невдовзі на місце прибули справжні карабінери. Між ними та нападниками зав’язалася перестрілка. Злочинці спробували втекти, тому почалася поліцейська погоня в напрямку міста Скінзано. Правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних, які пересувалися на Alfa Romeo. Інші учасники нападу наразі перебувають у розшуку. За попередньою інформацією, під час перестрілки та переслідування ніхто не постраждав.

Чи вдалося вкрасти гроші — питання відкрите

Поки що немає офіційного підтвердження, чи вдалося нападникам заволодіти грошима. Одні джерела повідомляють про значну суму викраденого, інші — що злочинці нічого не отримали. Неподалік місця події поліція також виявила покинутий позашляховик. Можливо, він використовувався в операції.

Регіон із непростою репутацією

Слідчі припускають, що банда може походити з провінції Фоджа — регіону в Апулії, який має високий рівень організованої злочинності. За відкритим даними, лише за період з 2019 по 2023 рік у регіоні під час нападів на броньовані автомобілі було викрадено цінностей на понад 1,6 млрд євро.

Також цікаво: В Лос-Анджелесі сталася погоня в дусі GTA V, з якою поліція не змогла впоратись

Місцевий генеральний секретар Нікола Маньо заявив, що карабінери опинилися “на передовій надзвичайно жорстокого й організованого злочину”, а те, що патруль потрапив під вогонь, демонструє рівень ризику, з яким правоохоронці стикаються щодня. Лише завдяки їхній підготовці та витримці ця історія не завершилася трагедією.