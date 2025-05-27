FAW презентувала плагін-гібридний кросовер за $14 000, що здатен проїхати понад 1700 кілометрів

Як пише CarNewsChina, Yueyi — це лінійка недорогих автомобілів нової енергії (NEV) від Bestune. Новий середньорозмірний позашляховик FAW Bestune Yueyi 07 має розміри 4745/1880/1710 мм та колісну базу 2772 мм. Компанія каже, що попри низьку початкову вартість, автомобіль має непогане оснащення та чудові показники запасу ходу.

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Зокрема, покупці зможу обрати кросовер у чотирьох кольорах: білому, сірому, зеленому та чорному. Крім того, в салоні автомобіль має 8-дюймову цифрову панель приладів та 12,6-дюймовий вертикальний центральний екран, що має підтримку DeepSeek AI.

Топова комплектація також оснащена аудіосистемою з 8 динаміками, 32-кольоровою фоновою підсвіткою та вдосконаленою системою допомоги водієві 2-го рівня. Передні сидіння мають електрорегулювання, вентиляцію та підігрів. Об’єм багажника становить 590 літрів, але його можна збільшити до 1800 літрів склавши спинки задніх сидінь.

FAW Bestune Yueyi 07 побудований на гібридній платформі FAW BMP. Кросовер оснащено плагін-гібридною силовою установкою, що складається з 1,5-літрового турбомотора та електродвигуна, який живиться від батареї ємністю 21,2 кВт-год або 30,9 кВт-год залежно від версії. Вони забезпечують запас ходу на електротязі до 150 та 210 км відповідно.

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Автовиробник каже, що для зарядки батареї потрібно 20 хвилин, максимальна потужність бензинового двигуна становить 110 кВт (148 к.с.), а максимальна потужність електродвигуна – 168 кВт (225 к.с.). Заявлена найнижча витрата палива на 100 км – 3,9 л, а найшвидший час розгону від 0 до 100 км/год – 6,9 секунди.