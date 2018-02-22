Європейці не роблять винятків для розкішних автомобілів та їх власників, якщо вони порушують закон. Як, наприклад, цей суперкар за $650 тисяч.

Отак просто: узяли, й погрузили суперкар, вартістю понад 650 тисяч доларів на евакуатор, за те, що у нього була відсутня страховка. Ferrari 458 Speciale Aperta – один з рідкісних автомобілів цієї серії з правобічним кермом.

Власника 458 Speciale зупинили у Лондоні на Площі Берклі, коли поліцейський помітив, що на лобовому склі автомобіля відсутня наліпка з інформацією про обов’язкове страхування. Таку інформацію оприлюднило видання Dailymail.

Суперкар намагався заїхати на тротуар, аби припаркуватися позаду Porsche 918, але довго не міг упоратись з задачею, через що заблокував рух інших автомобілів на проїжджій частині вулиці. Швидко нагодилась дорожня поліція, котра і провела затримання автомобіля, а далі – й транспортування його на штрафмайданчик до з’ясування ситуації.

У замітці британського таблоїда наводяться коментарі очевидців, що зібрались довкола незвичайної події. “За кермом Ferrari 458 Speciale Aperta був молодий хлопець, а поперед нього їхав його батько на Porsche 918”. Відзначимо, що 918 коштує майже втричі дорожче за 458 Speciale.

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