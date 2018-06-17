16 червня на Контрактовій площі в Києві активно палив гуму Ferrari на європейській реєстрації. За кермом автомобіля був відомий гонщик.

Перекрита для руху автомобілів Контрактова площа знову стала місцем для проведення рекламних акцій комерційних підприємств. На цей раз компанія Shell, яка складається в тому числі з мережі АЗС, просувала таким чином продажу палива з пакетом фірмових присадок.



За кермом ганявшого по центральній площі автомобіля на польській реєстрації перебував Марк Жане який є кваліфікованим пілотом Формули-1.