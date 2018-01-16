Мати в своєму модельному ряду електромобіль, або хоча б заряджаємий гібрид, стає ознакою хорошого тону. Багато автовиробників вже впоралися з таким завданням, або заявили про свої плани в цьому відношенні.

Глава концерну Fiat Chrysler Automobiles NV, Серхіо Маркіонне, розповів про плани з випуску повністю електричного спорткара Ferrari, який за своїми показниками буде перевершувати спортивні моделі Tesla. «Коли буде побудований електричний суперкар, Ferrari він стане найшвидшим в світі», - сказав Серхіо Маркіонне. Передбачуваної дати випуску електромобіля топ-менеджер не назвав.

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Нагадаємо, що Tesla Roadster повинна надійти в продаж в кінці 2019 року. Її заявлені характеристики вражають: розгін до першої сотні займає 1,9 секунди, максимальна швидкість перевищує 400 км / год, а запас ходу на одному заряді складає 1000 км. Перевершити ці показники буде непросто навіть для Ferrari.