Фінальний матч Ліги Чемпіонів з футболу 2018 створив автомобілістам чимало клопотів.

За тиждень та в день фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА 26 травня в Києві суттєво обмежено рух центральною частиною міста.

Зокрема, на вулиці поблизу стадіону "Олімпійський", де проходитиме матч, будуть пускати автомобілі лише місцевих жителів, власників квитків на фінал та організацій, які обслуговують подію.

Центральна вулиця Хрещатик та багато прилеглих до неї перекриті – там організована фан-зона для вболівальників.

Схему перекриття вулиць опублікувала Національна поліція України.

Рекомендація "Авто 24"

В суботу 26 травня краще не користуватись автомобілем, в центрі Києва. Але й не всі станції метро будуть працювати поблизу стадіону. Тому якщо ви не фанат футболу, плануйте свій відпочинок подалі від стадіону та центру Києва.