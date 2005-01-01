В своєму відеролику Ford об'єднав два абсолютні різні автомобілі.

"Автомобільна" столиця США - Детройт, 2020 рік. Саме в цьому місті, в типовий американський гараж, заїжджають два автомобілі – 7-місний кросовер Ford Explorer та легендарний спорткар Ford Mustang. Ворота зачиняються, і глядачам видно електричні спалахи и блискавку, як у фільмі "Термінатор". Швидше за все, в гаражі ці авто перетворюються на одну модель. Новинка стрімко виїжджає з інших воріт, але ми бачимо лише електричний шлейф.

Цим роликом американський концерн Ford Motor Co. анонсує появу у 2020 році нового електричного кросовера, про який керівництво компанії говорить вже давно.

З’являється також майбутня назва новинки - Mach 1. Вона вже використовувалась американцями для зарядженої модифікації Mustang у 70-их роках минулого століття. Тепер під цією назвою буде випускатись повністю електричний (мабуть, 7-місний) кросовер – конкурент Tesla Model X. Що ж, чекати залишилось не так довго…

Нагадаємо, що складено рейтинг найкращих гоночних авто для звичайних доріг.